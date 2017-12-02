تفاصيل الحملة الترويجية لمشروعات النقل فى ألمانيا ولندن

مدحت إسماعيلبدأ وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع الفريق مهاب مميش جولتهما في ألمانيا بلقاء مع مجموعة مشغلي خطوط الحاويات الإليانس والتي تجمع 6 شركات من كبريات خطوط نقل الحاويات في العالم والتي تتمثل في ثلاثة تحالفات تضم تحالف " ون " الذي يشمل الخطوط اليابانية الثلاثة ميتسوي وان واي كيه وكي لاين، و

مدحت إسماعيل

بدأ وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع الفريق مهاب مميش جولتهما في ألمانيا بلقاء مع مجموعة مشغلي خطوط الحاويات الإليانس والتي تجمع 6 شركات من كبريات خطوط نقل الحاويات في العالم والتي تتمثل في ثلاثة تحالفات تضم تحالف ” ون ” الذي يشمل الخطوط اليابانية الثلاثة ميتسوي وان واي كيه وكي لاين، وتحالف وهاباج لويد الألماني الذي ضم مؤخراً خط الاتحاد العربي، وكذلك الخط الصيني يانج بينج منفرداً ومكوناً مع التحالفين مجموهة ” الإليانس “، وانتهي الاجتماع بالاتفاق على خطة عمل تتضمن عودة الخطوط الملاحية للعمل بالموانئ المصرية في غضون ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن وزير النقل والفريق مهاب مميش غادرا صباح يوم الثلاثاء الماضي للندن لترويج مشروعات قطاع النقل البحري، وإقناع الخطوط الملاحية بالعودة للقاهرة.

ثم توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة ناجحة توجت بالفوز بعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة “C” وأكد عرفات عقب الفوز بعضوية المنظمة البحرية أن ما تحقق نتيجة جهود الدولة المصرية والتكامل بين وزارة الخارجية ووزارة النقل والسفارة المصرية في لندن وهيئة قناة السويس.

وأضاف أن تصنيف مصر تحسن عن الدورة الماضية حيث احتلت المركز السادس بعد حصولها على 133 صوتا بعد أن كانت احتلت المركز السابع فى الانتخابات الماضية بـ 130 صوتا، لافتا إلى أن كون مصر في هذه المنظمة يجعل لها وجودا داخل هذا المجال، ويحافظ على وضعها ودورها في وضع السياسات الأساسية فيما يتعلق بالملاحة والأمن والأمان، وتدريب البحارة والفنيين، منوها بأنه خلال الدورة الجديدة سيكون لنا مندوب دائم لنشارك في كل الأنشطة المتعلقة بصناعة النقل.

وعن لقاءاته بعدد من رؤساء ومسئولي المؤسسات والشركات البريطانية والأجنبية خلال تواجده بلندن أوضح وزير النقل أنه التقى عددا كبيرا منهم لبحث فرص التعاون واستعراض التطور الذي يشهده قطاع النقل في مصر والفرص في مجالات النقل خاصة أن المناخ الاستثماري فيها مناخ واعد.

وأشار إلى أنه التقى نظيره البريطاني لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وتم بحث المشروعات التي يمكن من خلالها التعاون بين الشركات البريطانية ووزارة النقل مثل المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو وتطوير ورش السكك الحديدية وفي مجال إدخال نظم ITS بالطرق المصرية.

ثم كانت الزيارة لـ ” نفق “كروسريل”، أضخم مشروع للنقل في لندن، والذي يربط بين شرق وغرب المدينة، وهو أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية في أوروبا، وذلك في إطار التعرف والاطلاع ‏على نظم السكك الحديدية في بريطانيا، والبنية التحتية المرتبطة بمشروعات النقل بأنواعها.

ولفت الوزير إلى أنه خلال المشاركة فى الملتقى الخاص بالإعلان عن طرح مشروع الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر للاستثمار بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص والذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي شهد حضور عدد كبير من المستثمرين في مجال اللوجيستيات والموانئ الجافة ومشغلي محطات الحاويات العالمية دعا المستثمرين للمشاركة مع وزارة النقل فى إنجاز المشروع والمطروح بنظام PPP كبداية لمشروعات مستقبلية وجديدة فى مصر حيث سيتم تباعاً طرح باقى المشروعات اللوجستية والموانئ الجافة.

وأضاف انه خلال الملتقى أيضا تم استعرض مشروعات وزارة النقل في مختلف القطاعات للتأكيد على أن هناك منظومة عمل تسير وفق استراتيجية واضحة لتطوير كل قطاعات النقل.

ثم كان اللقاء مع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، وتم التأكيد على التعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية (IMO) في الناحية الفنية والتكنولوجية والتدريب وانه اصبح يمثل نموذجاً ايجابيا واضحاً لمفهوم تعزيز السلامة البحرية.

وأضاف الوزير أنه أمام مجلس الاعمال المصري البريطاني وبحضور 70 شركة استثمارية تم استعراض مشروعات وزارة النقل والخطط المستقبلية للنهوض بالقطاع، لافتا إلى أنه تلا ذلك عقد مائدة حوار مستديرة مع أكثر من 30 شركة للرد على كل استفسارات الشركات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ونماذج وطرق الاستثمار في مصر، حيث أبدى عدد كبير من الشركات رغبتها الدخول في الاستثمار بهذا المجال بمصر.

واجتمع ايضا الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمسؤلي هيئة نقل لندن للاطلاع على أحدث الطرق في إدارة منظومة النقل والمواصلات داخل العاصمة البريطانية لندن وذلك لما لهيئة نقل لندن من تجارب ناجحة في إدارة منظومة وسائل المواصلات داخل لندن والتي يمكن الاستفادة منها في جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى وفي العاصمة الإدارية.

ووجه الوزير الدعوة لمسئولي الهيئة لعقد ورشة عمل كبرى بالقاهرة تضم كافة المختصين في النقل لبحث التعاون المشترك؛ كما اجتمع الدكتور عرفات مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث تم بحث الدراسة الجارية الخاصة بشركة نقل البضائع وطلب الوزير من البنك اعداد دراسة تفصيلية عن خط سكة حديد 6 أكتوبر/ أسوان.

وعن لقائه بنظيره البنمي على هامش انتخابات المنظمة البحرية أكد عرفات أنه تم بحث التعاون المشترك بين الجانبين في النقل البحري، حيث طلب الجانب البنمي التعاون في التعليم ونقل الخبرات وعمل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في التعليم والتدريب البحري والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة من المؤسسات المعتمدة في هذا المجال في البلدين.