تفاصيل الحملة الترويجية الجديدة للسياحة في 2018

دعاء محمود أكد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع خلال الأيام المقبلة وذلك للبدء في إجراءات طرح الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الخارج وأضاف الدميري في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه سيعقد لقاءً أيضاً مع مستثمري القطاع السياحي للتعرف على سلبيات وايجابيا

دعاء محمود



أكد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع خلال الأيام المقبلة وذلك للبدء في إجراءات طرح الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الخارج

وأضاف الدميري في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه سيعقد لقاءً أيضاً مع مستثمري القطاع السياحي للتعرف على سلبيات وايجابيات الحملة الترويجية الحالية .



وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة: “سيتم تشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط الخاصة بالحملة”

ولفت إلى أن خطة الترويج الجديدة ستشمل محاولة التقليل من البيرواقراطية وإدراج الأسواق الصاعدة ضمن الخطة وعدم اقتصارها على عدد معين من الأسواق بالإضافة إلى ضم السوشيال ميديا وإدارة الصفحات للحملة بعد أن كانت منفصلة عنها.



وأكد الدميري أن المبلغ الذي كان مخصصاً في الحملة السابقة والبالغ 22 مليون دولار سنوياً وفقاً للتعاقد مع شركة جي دبليو تي غير كاف خاصة في ظل رغبة الهيئة في اقتحام أسواق جديدة متابعاً أن “هناك أكثر من 60 سوقا واعدا حول العالم”



وأشار الدميري أن حملة العلاقات العامة كانت جزءاً من حملة الترويج ولكن هناك توجه للتعاقد مع شركات علاقات عامة في كل دولة لتحقيق نتائج أفضل.

وأوضح أن أي شركة ستتقدم للحملة الجديدة عليها أن تضع أجندة فعاليات كبري تقام في مصر وذلك من 4 الي 5 فعاليات سنوياً.



ولفت الدميري إلى أن شركة جي دبليو تي أحدي عوامل النجاح والحملة الترويجية كان لها صدي ولكن هناك بعض التحفظات التي سيتم تدراجها في الحملة الجديدة.



وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة أن هناك حملات ترويجية للمقصد المصري حالياً في السوقين الألماني والأوكراني ومن المقرر تفعيل حملة جديدة في انجلترا بعد أسبوعين من الأن.



الجدير بالذكر أن شركة “جي دبليو تي”، فازت بمناقصة الحملة الدعائية لمصر في الأسواق الخارجية لمدة ثلاث سنوات، وذلك في سبتمبر 2015 حيث تولت الشركة الترويج لمصر في 27 سوقا سياحية، مقابل 68 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهي عقدها في سبتمبر 2018.

