تفاصيل الحلقة العاشرة من برنامج Project Runway ME

محمد فتحى شهدت الحلقة العاشرة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "Project Runway ME" المذاع على قناة "MBC مصر" منافسة قوية بين المشتركين، انتهت بفوز ميخائيل شمعون من لبنان بتحدى الحلقة فيما انتهى مشوار زينو توافق من الجزائر قبل خطوة واحدة من التحدي الختامي.وفي مدينة ميلانو الإيطالية، استقب



محمد فتحى

شهدت الحلقة العاشرة من البرنامج العالمي بصيغته العربية “Project Runway ME” المذاع على قناة “MBC مصر” منافسة قوية بين المشتركين، انتهت بفوز ميخائيل شمعون من لبنان بتحدى الحلقة فيما انتهى مشوار زينو توافق من الجزائر قبل خطوة واحدة من التحدي الختامي.

وفي مدينة ميلانو الإيطالية، استقبلت عارضة الأزياء والإعلامية التونسيّة الإيطالية عفاف جنيفان المشتركين برفقة مقدمة البرنامج اللبنانية فاليري أبو شقرا والمدربة ومصممة الأزياء السعودية ريم فيصل، لتشرح لهم طبيعة التحدي العاشر

واختارت جنيفان لكل من المشتركين أحد فساتينها السابقة التي نفذها لها أشهر المصممين العالميين، وطلبت منهم العمل على تقديم تصاميم جديدة ومبتكرة.

** التفاصيل



غادر المشتركون المشغل وجهزوا حقائب السفر ليحطوا الرحال في مدينة ميلانو الإيطالية، واحدة من أهم عواصم الموضة في العالم، حيث كان في انتظارهم تحدياً جديداً، لعله أحد أصعب التحديات التي خاضوها حتى الآن.

هناك، كانت عارضة الأزياء والإعلامية التونسيّة الإيطالية عفاف جنيفان في استقبالهم، لترحب بهم في المدينة التي عاشت فيها لسنوات طويلة.

شرحت لهم عن طبيعة التحدي المتمثل في إعادة تصميم فساتين ارتدتها في الماضي، صمّمها لها خصيصاً مجموعة من أشهر المصممين العالميين

كما شرحت جنيفان عن تفاصيل التحدي، قائلة أنها تقدم لكل منهم قطعة من القطع المعروضة في خزانتها، والمطلوب إعادة صياغتها وتصميمها من جديد بطريقة عصرية ومبتكرة. وبطبيعة الحال.

كانت جنيفان برفقة كل من مقدمة البرنامج اللبنانية فاليري أبو شقرا والمدربة ومصممة الأزياء السعودية ريم فيصل.

وبما أن المشتركين قاموا بزيارة لأبرز المواقع التاريخية في المدينة وتعرفوا أكثر إلى طبيعتها، وجالوا في مناطق سياحية في العاصمة الإيطالية، كان عليهم أن يستوحوا من روح المكان وبالتالي الإبداع في أشكال التصاميم التي سيقدمونها في هذا التحدي الذي يخوضه

ولأن زينو كان الفائز في التحدي السابق، فقد أُعطي حرية تبديل الفستان الذي اختارته له عفاف بآخر، فبدله مع الفستان الذي حصل عليه ساهر، لكنه لم يكن مرتاحاً في العمل على القماش الذي اختاره وهو ما انعكس عليه سلبياً في نهاية الحلقة.

بعد ذلك، توجه المشتركون إلى المشغل، وهو أحد أهم المعامل في إيطاليا خصوصاً وأوروبا عموماً، إذ يتعامل معه أشهر المصممين العالميين ومن بينهم إيلي صعب.

وأشارت ريم فيصل أنه ستتاح لهم الفرصة كي يتعرفوا إلى كيفية تصنيع الخامات الفخمة، وعليهم إنجاز المهمة المطلوبة منهم في غضون 12 ساعة فقط.

وخلال العمل على التصاميم، قامت المستشارة ريم فيصل بزيارتها المعتادة لهم لتوجيه النصح والانتقادات ولتعطيهم بعض التوجيهات المفيدة، وأشارت إلى أنها فخورة بهم بعد أن وجدت فى تصاميمهم ألوان الإبداع.

بعدها، أنهى المشتركون العمل على تصاميمهم وانتقلوا إلى أبرز مواقع عرض الأزياء في إيطاليا “بالاتزو ديل سيناتو” (Palazzo del Senato)، حيث كان بانتظارهم قرار اللجنة الثلاثية المؤلفة من رئيسها المصمم اللبناني – العالمي إيلي صعب، وعارضة الأزياء والإعلامية التونسيّة الإيطالية عفاف جنيفان والنجمة المصرية يسرا.

وبعدما شرح كل من المشتركين عن تصميمه، وأبدت اللجنة رأيها في كل منها حصل ميخائيل شمعون على آراء إيجابية وكان الفائز في الحلقة، لكنه لم يحصل على الحصانة التي توقفت في الحلقات الأخيرة.

كما اعتبرت اللجنة أن تصميمي ساهر وزبيدة من التصاميم الأفضل في الحلقة، أما الأسوأ فكانت تصاميم زينو ودانة وعبد الحنين. ووصف تصميم زينو بأنه مغامرة لم تكن في مكانها،

وعلّق إيلي صعب بأنه كان ينتظر من زينو تقديم تصميم أفضل خصوصاً أنه سعى للحصول على القماشة واختارها بنفسه.

وأشارت فاليري إلى أن أضعف تصميم كان لزينو توافق من الجزائر، وانتهى بالتالي مشواره وغادر البرنامج على بُعد خطوة واحدة من النهائيات.

وعلق زينو بالقول “أخرج ورأسي مرفوعاً، وأنا فخور بنفسي وسأعود إلى بيتي وعملي بكل حماس وقوة”.

** التحدى قبل الأخير



بعد ذلك، حان وقت الإعلان عن التحدي الذي يفصل المشتركين الخمسة عن العرض الختامي، فأشارت فاليري إلى أن التحدي المقبل سيكون عبارة عن تجربة موضة مهمة، وسيكون السفر إلى لندن، حيث المقر الرئيسي لدار إيلي صعب في العاصمة البريطانية.

الجدير بالذكر أن المشتركين الذين سيتنافسون في الحلقة القادمة بات عددهم 5 وهم ساهر عوكل من فلسطين، دانة الزمان من السعودية، ميخائيل شمعون، وزبيدة عكاري من لبنان، وعبد الحنين راوح من المغرب.