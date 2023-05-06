تفاصيل الحركة الجوية الدولية بأهم 8 مطارات مصرية خلال أبريل 2023 (مستند)

كشفت الشركة المصرية للمطارات ، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تفاصيل الحركة الجوية الدولية للطائرات والركاب بأهم 8 مطارات مصرية خلال شهر أبريل الماضى.

وأفاد التقرير والذى حصلت “المال” على نسخة منه، بأن مطار الغردقة الدولى استحوذ على المرتبة الأولى كأعلى المطارات استقبالاً لحركة الطائرات بواقع 5 الآف و769 طائرة، بإجمالي عدد ركاب وصل إلى 855 ألفh و732 راكبًا.

فيما جاء مطار شرم الشيخ الدولى في المركز الثانى بحركة طائرات وصلت إلى 3.860 طائرة وإجمالى عدد ركاب وصل إلى 536 ألفا و181 راكبًا، يليه مطار الأقصر إذ سجل حركة طائرات بواقع 1.504 طائرة وعدد ركاب 149 ألفا و745 راكبًا.

وفي المركز الرابع سجل مطار برج العرب بالإسكندرية عدد ركاب وصل إلى 150 ألفا و600 راكبًا بحركة طائرات 1.393 طائرة، يليه مطار أسوان بإجمالى عدد ركاب 107 آلاف و841 راكبًا، بحركة طائرات 1.058 طائرة.

وشهد مطار سوهاج عدد ركاب بنحو 47 ألفا و990 راكبا بحركة طائرات 394 طائرة، وفي المركز السابع مطار أسيوط بعدد ركاب 29 ألفا و994 راكبًا وحركة طائرات 251 طائرة، وأخيراً مطار سفنكس بإجمالى 8.211 راكبًا و111 طائرة.