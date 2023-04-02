تفاصيل الحركة الجوية الدولية بأهم 8 مطارات في مصر خلال مارس.. والغردقة بالمركز الأول

كشفت الشركة المصرية للمطارات، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تفاصيل الحركة الجوية الدولية للطائرات والركاب بأهم 8 مطارات مصرية خلال شهر مارس الماضى.

وأفاد التقرير والذى حصلت “المال” على نسخة منه، بأن مطار الغردقة الدولى استحوذ على المرتبة الأولى كأعلى المطارات استقبالاً لحركة الطائرات بواقع 3 الآف و503 طائرة، بإجمالي عدد ركاب وصل إلى 579 ألف و189 راكبًا.

فيما جاء مطار شرم الشيخ الدولى في المركز الثانى بحركة طائرات وصلت إلى 2.220 طائرة وإجمالى عدد ركاب وصل إلى 354 ألف و 907 راكبًا، يليه مطار برج العرب بالاسكندرية إذ سجل حركة طائرات بواقع 1.013 طائرة وعدد ركاب 124 ألف و 457 راكبًا.

وفي المركز الرابع سجل مطار الأقصر عدد ركاب وصل إلى 45 ألف و 126 راكبًا بحركة طائرات 449 طائرة، يليه مطار سوهاج بإجمالى عدد ركاب 55 ألف و41 راكبًا، بحركة طائرات 389 طائرة.

وشهد مطار أسيوط عدد ركاب بنحو 30 ألف و150 راكب بحركة طائرات 217 طائرة، وفي المركز السابع مطار سفنكس الجديد بعدد ركاب 8 الآف و402 راكبًا وحركة طائرات 105 طائرة، وأخيراً مطار أسوان بإجمالى 2.493 راكبًا و32 طائرة.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قال في تصريحات سابقة له، إن هناك نمو بنسبة 30% في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022.

وأضاف أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ 11.7 مليون سائح، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الحالى نموًّا بنسبة %30، مما يسهم فى الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون.

ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة فى منح التأشيرة السياحية وزيادة مقاعد الطيران من الأسواق الرئيسية لمصر والمستهدفة أيضا ساهمت فى رفع التقديرات لعدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الجارى من 14.3 إلى 15 مليون سائح.

وتتبنى وزارة الطيران المدنى، استراتيجية طموحة للوصول إلى 30 مليون سائح لزيارة مصر سنويًا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيمها، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر تحقيقا لأهداف الدولة المصرية.