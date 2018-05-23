تفاصيل الجمعية العمومية لثلاث شركات حاوية تابعة للقابضة

المال- خاص:

عقدت الجمعية العامة العادية لشركات الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى “دمياط لتداول الحاويات والبضائع بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية برئاسة محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ورئيس الجمعيات العامة، للنظر في توزيع فائض السيولة لشركات الحاويات الثلاث.

تقرر توزيع جزء من الأرباح المرحلة والاحتياطي النظامي لكل من شركة دمياط لتداول الحاويات بمبلغ 1.287 مليار جنيه وشركة، بورسعيد لتداول الحاويات بمبلغ 540 مليون جنيه، وشركة الإسكندرية بمبلغ 1.450 مليار جنيه، بإجمالي توزيعات قدرها 3.277 مليار جنيه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.

كما تمت الموافقة على تعديل الخطط الاستثمارية لكل من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من 88.2 مليون جنيه إلى 517.6 مليون جنيه.

وشركة دمياط لتداول الحاويات من 218.2 مليون جنيه إلى 358.6 مليون جنيه، وذلك لمشروعي تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات لتلك الشركتين.