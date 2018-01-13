تفاصيل الجلسة الختامية لمشروع المياه الجوفية بأسوان

المال- خاص:قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، خلال الجلسة الختامية لمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية، بمدينة أسوان، إن المشروع تجسيد للتعاون والتكامل، وتشكيل مجموعات عمل من الجهات البحثية والعلمية والحكومية المختلفة، لايجاد حل دائم لمشكلة المياه الجوفية.وأوضح المحافظ أن المشروع انطلق بمشاركة 6



المال- خاص:



قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، خلال الجلسة الختامية لمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية، بمدينة أسوان، إن المشروع تجسيد للتعاون والتكامل، وتشكيل مجموعات عمل من الجهات البحثية والعلمية والحكومية المختلفة، لايجاد حل دائم لمشكلة المياه الجوفية.

وأوضح المحافظ أن المشروع انطلق بمشاركة 6 جهات، تمثل المراكز البحثية والعلمية والجامعات والجهات التنفيذية، هى: محافظة أسوان، وكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجامعة أسوان، والمركز القومى لبحوث المياه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى أن ما تم انجازه فى محطة كيما بمراحلها الأولى والثانية والثالثة انجاز علمى وعملى، موضحا أنه تم الانتهاء من مراحل المعالجة الثنائية لكيما (1)،(2) فى 30/3/2017 بقدرة 45 ألف متر مكعب/ يوم، والمعالجة الثلاثية ف31/12/2017 بقدرة 75 ألف متر مكعب / يوم، وعلى التوازى هناك إنجاز فى الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية لمحطة كيما 3، بغرض الانتهاء منها فى زمن قياسى.

وأكد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على الأهمية الاستراتيجية لمحافظة أسوان باعتبارها بوابة مصر الجنوبية، وتحتضن المخزون الاستراتيجى للمياه بما تمثله بحيرة ناصر والسد العالى.

وقال إن أسوان جوهرة الجنوب، لما تمثله من أهمية قصوى للسياحة المصرية، وتحتل أحد المراتب الأولى عالمياً كمقصد للسياح، خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن لها بعد إنسانى كبير لما تحويه من تعدد الثقافات والأديان.

وأوضح أن مدينة أسوان تعانى من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وما لها من مشكلات بيئية تعوق خطة التنمية الشاملة في المدينة.

وأعلن أن أهداف المشروع تتمثل فى تحديد مصادر وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتأثيراتها السلبية، والوصول إلى الحلول المناسبة لخفض منسوب المياه الجوفية، وعمل خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالمنطقة.

وأوضح أن المشروع يعد نموذجاً يحتذى للتعاون بين جهات عدة فى الدولة، مشيراً إلى أن منهجية الدراسة قامت على تجميع وتقييم كل البيانات المتاحة، وإعداد دراسات المسح البيئى، وحفر أبار لمراقبة مناسيب المياه، وتحديد مواقع ومناسيب الأبار الاستكشافية، وعمل نموذج رياضي لدراسة الاتزان المائي، واقتراح حلول عملية لخفض منسوب المياه.

وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه فى مقترح الدراسة المتفق عليه بين الجهات المشاركة فى المشروع، أن يتم المشروع البحثى على ثلاثة مراحل: – المرحلة الأولى، والتى تم الانتهاء منها وتتمثل فى إعداد الدراسة بجميع جوانبها، والمرحلة الثانية هى إعداد المستندات الهندسية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الحلول التى انتهت إليها الدراسة، والمرحلة الثالثة وهى تنفيذ الحلول وتطبيقها.

وأكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية للمشروع حتى يتم استثمار ما تم الوصول إليه من مخرجات بحثية فى المرحلة الأولى.

وأشار الدكتورعلاء عطا، عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق، إلى أن الدراسة الحالية بدأت من حيث انتهت الدراسات السابقة التى تناولت تلك القضية، مضيفاً أن الدراسة فى شكلها النهائى تقدم عدد من التوصيات الهامة، والتى نأمل بدء التطبيق فى المرحلتين الثانية والثالثة.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن البحث العلمى هو الحل لمجابهة مشكلات المجتمع المصرى، والأكاديمية تتبنى المشروعات القومية ذات الحاجة الملحة كمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان، والذى له أضرار صحية وبيئية ملموسة.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن المدينة بتراثها الحضارى والمعمارى عانت من تأثير المياه الجوفية، ونأمل فى ايجاد حلول غير تقليدية والاستفادة القصوى من المياه الجوفية، واستخدامها فى الزراعة.

فى السياق ذاته قال الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، إن المشروع نموذجا للأبحاث التطبيقية التى يجب استخدامها فى حل المشكلات القومية.

وأكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى سابقاً، أن المبادرة لحل مشكلة المياه الجوفية أصبحت حاجة ملحة للمواطن الأسوانى، ويمثل المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الباحثين من الجامعات ومراكز البحوث.

