تفاصيل الجلسة الأولى لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة

نبيلة مكرم: سيدات الخارج نجحن في الترويج للمرأة المصرية سحر نصر: سيدتان في المجموعة الوزارية الاقتصادية لأول مرة هالة السعيد: تولى ملفات التخطيط والمتابعة طفرة في الاعتماد على المرأة منى شندي: تدرجت فى المناصب حتى وصلت لقائد للصواريخ بأستراليا رغم أنى مصرية محجبة ولاء البري وهاجر عمران قالت

نبيلة مكرم: سيدات الخارج نجحن في الترويج للمرأة المصرية

سحر نصر: سيدتان في المجموعة الوزارية الاقتصادية لأول مرة

هالة السعيد: تولى ملفات التخطيط والمتابعة طفرة في الاعتماد على المرأة

منى شندي: تدرجت فى المناصب حتى وصلت لقائد للصواريخ بأستراليا رغم أنى مصرية محجبة

ولاء البري وهاجر عمران

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج في الجلسة الأولى من جلسات مؤتمر ” مصر تستطيع بالتاء المربوطة والتي أدارتها الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي، إن المرأة لديها القدرة على العطاء بمهارة وتستطيع تنفيذ الواجبات الملقاة عليها بمنتهى الدقة ، وقالت ان المرأة المصرية فى الخارج استطاعت بقوة ان تروج لقدرة سيدات مصر على تحقيق المعجزات وذلك من خلال النجاحات التى حققنها فى مختلف الميادين فى دول المهجر.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي انها تتشرف ان تكون اول سيدة فى مصر تحصل على منصبين وزاريين فى آن واحد وهما الاستثمار والتعاون الدولى، كما انها أول مرة يكون هناك سيدتان فى المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية،

وقالت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: ان ملفات التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ملفات محورية وتمثل طفرة في تولي المرأة مهام وملفات أساسية بالحكومة. وقالت ان الوزارة تتعامل مع كافة الوزارات لوضع الخطط والاستراتيجيات لرؤية مصر 2030 بما يحقق لنا الريادة.

وأضافت، لقد بدأنا بالفعل وضع خطة للبرامج التى تستهدف رفع نسب مشاركة المراة المصرية فى الادارات الحكومية ، والمجلس القومى للمرأة انشأ مرصدا لتحديد نسب مشاركة المرأة فى كافة مؤسسات الدولة.

وقالت جيهان جادو سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبي للمواطنة، انها حصلت على الدكتوراه فى القانون قبل سفرها الى فرنسا، وبدأت عملها فور وصولها الى باريس، ونجحت فى انشاء رابطة للأبداع الفكري والثقافة، واقمنا العديد من الندوات بالتعاون مع السفارة والمركز الثقافى المصرى.

وأكدت منى شندى كابتن قائد الصواريخ فى البحرية الأسترالية، أن أسرتها قد سافرت إلى أستراليا عام 1972، وكان عمرها 3 سنوات ونجحت فى الالتحاق بكلية الهندسة قسم كهرباء بينما التحق اخليها بالبحرية الاسترالية، وهذا ما شجعني على التحاق بالبحرية الاسترالية وتدرجت فى المناصب حتى وصلت الى قائد الصواريخ رغم كونى سيدة مصرية محجبة.

وتحدثت نادية عيدة محافظ البحيرة عن تجربتها باعتبارها أول سيدة فى مصر تتولى منصب المحافظ، وقالت ان الفترة التى قضتها كنائب محافظ منحها القدرة على تفهم حجم المشكلات التى تواجه المحافظة وكيفية التعامل معها، لافتة الى ان محافظة البحيرة تعد من المحافظات الكبرى ضمن محافظات مصر ، لذلك فأن تولى هذا المنصب يعد من اصعب المناصب التى يمكن ان تتولاها سيدة نظرا لتعدد القطاعات والادارات داخل المحافظة.