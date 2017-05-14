تفاصيل الجزء الثانى من برنامج الصدمة فى رمضان

– التصوير فى دول عربية كتونس وسوريا.. وأجنبية مثل هولندا وكندا



محمد فتحى



كشف الإعلامى كريم كوجك، مقدم برنامج الصدمة، الذى سيذاع على قناة “MBC مصر”، فى شهر رمضان المقبل، تفاصيل النسخة الثانية من البرنامج بعد النجاح الذى حققه الموسم الماضى.



وقال جوجك لـ”المال”، إن الشكل العام والمحتوى الخاص بالبرنامج سيظل كما هو، لكن مع إضافة أفكار ومواقف إنسانية جديدة.



وأشار إلى أن التصوير تم فى 10 دول، ما بين دول عربية وأوروبية، لافتًا إلى أن إدارة البرنامج صورت فى دول عربية جديدة لم يتم التصوير فيها فى النسخة الماضية، مثل تونس، وسوريا رغم الأحداث التى تشهدها، بالإضافة لدول أوروبية مثل هولندا وأمريكا أو كندا.



وأضاف أن الحلقات الخاصة بمصر تم الانتهاء من تصويرها منذ فترة، كما تم الانتهاء من حلقات تونس منذ أسبوع تقريبًا.



كانت “المال” قد انفردت فى شهر رمضان الماضى، أثناء عرض البرنامج، بأن شركة «يارا برودكشن» المنتجة للبرنامج، ستقدم نسخة جديدة منه فى رمضان 2017، قبل عام من إعلان قناة “MBC مصر” عن خريطتها البرامجية الجديدة لشهر رمضان التى ضمت برنامج “الصدمة 2”.



ويعد البرنامج نوعًا جديدًا من برامج الكاميرا الخفية الهادفة، وتعتمد فكرته على طرح مواقف وسلوكيات خاطئة يتعرض لها الناس فى حياتهم اليومية، وقياس ردود أفعالهم تجاه تلك المواقف، من خلال إخصائيين نفسيين ومتخصصين لتحليل ردود فعل الناس فى دول مختلفة.



جدير بالذكر أن البرنامج هو نسخة فورمات عربية من برنامج أمريكى بعنوان «What would you do»، واشترت حقوقه شركة «يارا برودكشن» بالإمارات لتقديمه بالنسخة العربية.



شارك فى تقديم الجزء الأول من البرنامج، كريم كوجك من مصر، آلاء حسين من العراق، خالد الصقر من السعودية، طارق السويد من لبنان، وعلاء عنبر من السعودية.