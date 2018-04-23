تفاصيل التقرير المالي السنوي لمجموعة جوميا الإفريقية‎

المال- خاصقامت جوميا، الشركة التجارة الإلكترونية في إفريقيا، بزيادة معدل القيمة الإجمالية للبضائع GMV في الربع الأخير من عام 2017، حتى 64.5% لمبلغ يصل إلى 197.9 مليون يورو بمعدل 64,5% إلي 197,9 مليون يورو (بما يعادل + 113 % عملة ثابتة) مما يعد نسبة أعلى مقارنة بقيمة 120.2 مليون يورو للربع الأخير م

المال- خاص

قامت جوميا، الشركة التجارة الإلكترونية في إفريقيا، بزيادة معدل القيمة الإجمالية للبضائع GMV في الربع الأخير من عام 2017، حتى 64.5% لمبلغ يصل إلى 197.9 مليون يورو بمعدل 64,5% إلي 197,9 مليون يورو (بما يعادل + 113 % عملة ثابتة) مما يعد نسبة أعلى مقارنة بقيمة 120.2 مليون يورو للربع الأخير من عام 2016.

وقامت جوميا برفع عدد الطلبات بمعدل نمو من العام للعام YOY يبلغ أكثر من 94% في الربع الأخير من 2017.

وشهدت جوميا زيادة في معدل القيمة الإجمالية للبضائع بمعدل 41,8 % من 357,5 مليون يورو في عام 2016 إلي 507 مليون يورو في عام 2017 (بما يعادل +79% عملة ثابتة) بفعل تحسن الظروف الإقتصادية الكلية والظهور الأقوى لسوق العمل وزيادة عدد التجار النشطاء بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المتوفرة.

وتحاول جوميا أن تلبي جميع احتياجات عملائها في جميع الأنحاء مما يؤدي إلي زيادة قوية في معدل الطلبات وزيادة نسبة العملاء.

وأفاد كلاً من ساشا بونيونيك وجيرمي هودارا، المديرين التنفيذيين لشركة جوميا، “أننا قد حققنا تقدماً كبيراً في عام 2017 مع نمو كبير في التجارة بفضل الابتكارات التكنولوجية والطرق المتطورة في عرض البضائع والخدمات”.

وأضافا: “يدل هذا النمو علي قوة تجارتنا ومتاجرنا والاستخدام المتزايد للخدمات الالكترونية بواسطة المستهلكين في جميع أنحاء أفريقيا”.

وتابع ” نشهد نتائج جيدة في الإستراتيجية الخاصة بنا لتطوير النظام اللوجستي لدينا وتحسين طرق الدفع، ولا يزال يستفاد عملاؤنا من الحصول علي خدمات رائعة ومنتجات عالية الجودة وتجربة متطورة وراحة هائلة أثناء التسوق عبر الإنترنت”.

أهم أحداث عام 2017

شهدت جوميا معدل زيارات يصل إلى 550 مليون في أفريقيا في عام 2017. ومن ضمن الأرقام الغير مسبوقة في عام 2017؛ زيادة كبيرة في عدد المنتجات المتاحة علي الموقع من 50,000 في عام 2012 إلي أكثر من 5 مليون في عام 2017.

شهدت جوميا نجاح كبير في فعالية البلاك فرايدي بأكثر من 100 مليون زيارة وحطمت جميع الأرقام القياسية لكافة المبيعات السابقة علي جميع الأصعدة (عدد العملاء الجدد، عدد الطلبات، عدد المنتجات المباعة، عدد زيارات).

أطلقت الشركة تطبيق الدفع الخاص بها، JumiaPay، لتسهيل المعاملات بين التجار والمستهلكين وتقديم حلول تناسب بعض الاحتياجات والمتطلبات المحلية.

أطلقت شركة جوميا تطبيقًا للمستهلك للدفع عبر الهاتف (`Jumia One´)، مما يتيح للعملاء سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية كدفع الاشتراكات Airtime/Data وTv وغير ذلك من الخدمات. وتعمل Jumia One على دمج الحلول الإلكترونية والمالية بشكل تدريجي لمساعدة المستهلكين في توفير الوقت والمال والوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة من خلال تطبيق واحد.

وتم التعامل مع أكثر من 8 مليون شحنة من خلال منصة جوميا اللوجستية، مما يعد إنجازًا فريدًا من نوعه حيث تتحكم الشركة بشكل كبير في خدماتها اللوجستية من خلال شبكة متكاملة من المزودين المحليين، وذلك باستخدام تقنيات جوميا وبياناتها.

كانت النسبة المعدلة EBITDA1 في عام 2017 نسبة سلبية تقدر ب 120.1 مليون يورو، بينما بلغت نسبة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك من معدل القيمة الإجمالية للبضائع أقل من 23.7% (مقارنة مع -25.5٪ للعام السابق) ، مما يعكس استمرار الاستثمار في بناء المنظومة بالإضافة إلى الإستمرار في تحسين الكفاءة.

عام 2017 المالي عام 2016 المالي الربع الأخير من عام 2017 الربع الأخير من عام 2016 الحسابات المالية (يورو .مليون ) 507.0 357.5 197.9 120.2 معدل القيمة الإجمالية للبضائع 4,5(يورو .مليون ) 41.8% 64.5% معدل النمو % 27.0 30.2 7.9 8.4 إجمالي الربح 28.8% 35.8% 21.6% 27.9% هامش % (120.1) (91.3) (39.4) (14.9) التعديل في EBITDA (128.0%) (108.3%) (107.9%) (49.8%) نسبة % 2.2 1.5 1.1 0.6 الانفاق الرأسمالى 2 2.4% 1.8% 3.1% 2.2% نسبة الايرادات % 31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2016 قائمة المركز المالى (يورو .مليون ) (10.1) (12.2) 3 رأس المال العامل 29.0 29.5 الموقف النقدى 9 عام 2017 المالي عام 2016 المالي الربع الأخير من عام 2017 الربع الأخير من عام 2016 مؤشرات الأداء الرئيسية (مليون ) 8.3 4.9 3.1 1.6 عدد الطلبات الكلي 6,7 68.3% 94.1% معدل النمو % 2.2 1.5 العملاء النشطاء (LTM)8 46.7% معدل النمو %

عام 2017 المالي عام 2016 المالي الربع الأخير من عام2017 الربع الأخير من عام2016 الحسابات المالية (يورو.مليون) 507.0 357.5 197.9 120.2 معدل القيمة الإجمالية للبضائع 4,5(يورو.مليون) 41.8% 64.5% معدل النمو % 27.0 30.2 7.9 8.4 إجمالي الربح 28.8% 35.8% 21.6% 27.9% هامش % (120.1) (91.3) (39.4) (14.9) التعديل في EBITDA (128.0%) (108.3%) (107.9%) (49.8%) نسبة % 2.2 1.5 1.1 0.6 الانفاق الرأسمالى 2 2.4% 1.8% 3.1% 2.2% نسبة الايرادات % 31 ديسمبر2017 31 ديسمبر 2016 قائمة المركز المالى (يورو.مليون) (10.1) (12.2) 3 رأس المال العامل 29.0 29.5 الموقف النقدى 9 عام 2017 المالي عام 2016 المالي الربع الأخير من عام2017 الربع الأخير من عام2016 مؤشرات الأداء الرئيسية (مليون) 8.3 4.9 3.1 1.6 عدد الطلبات الكلي6,7 68.3% 94.1% معدل النمو % 2.2 1.5 العملاء النشطاء (LTM)8 46.7% معدل النمو %

