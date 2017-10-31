تفاصيل التشكيل الجديد للجنة حقوق مستخدمي الاتصالات ‎

المال – خاص :



عقدت لجنة حماية حقوق المستخدمين اول اجتماع لها بتشكيلها الجديد بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسمصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



ناقشت اللجنة أهم القضايا المطروحة على ساحة الاتصالات اليوم كما ناقشت انجازاتها خلال الأعوام الماضية، كما تناولت بالنقاش أفضل الطرق للوصول لمستخدمي الاتصالات وتوعيتهم بمختلف قضايا الاتصالات، وركزت توصيات اللجنة في اجتماعها على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الاتصالات والعمل على أن تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة للأسعار، واستكمال حملات التوعية في المحافظات بمساعدة المجتمع المدني لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات.



و أوصت اللجنة على أهمية أن يحصل المستخدم على رقم إلغاء خدمة الانترنت المنزلي ADSL في حالة رغبته في تغيير مقدم الخدمة في خلال 5 أيام عمل بدلا من 15 يوم وذلك للتعاقد مع شركة أخرى.



كما أشارت في اجتماعها إلى ضرورة الاهتمام الإعلامي بالتوعية بنوعية الخدمات الجديدة المقدمة من قطاع الاتصالات وتعريف المواطنين بأهميتها كالخدمات المالية وتحويل الأموال عن طريق التليفون المحمول للتيسير على المواطنين، والتوسع في الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة البصرية وضرورة إتاحة تقنية الـWeb Accessibility Tool للمستخدمين على كافة المواقع الإلكترونية وهى خدمة تتيح لهم تصفح مختلف مواقع الإنترنت بسهولة.



أما فيما يخص خدمات التجوال الدولي للمحمول فقد أوصت بأن تقوم الشركات بإعلام المستخدم من خلال رسالة قصيرةSMS على هاتفه المحمول بأسعار استخدام الخدمة الصوتية والموبايل إنترنت لخدمة التجوال الدولي فور وصوله إلي وجهته الدولية وكذلك على المواقع الإلكترونية لجميع شركات المحمول وطرق إغلاق Data Roaming على أجهزة المحمول حتى يتجنبوا الاستخدام المبالغ فيه، مع إلزام المُشغلين بآلية تتوافق مع الرخصة الممنوحة لهم، لحماية المستخدم من الرسائل الإعلانية التي يتلقاها على الهاتف المحمول SMS SPAM

وأكد عبد الواحد فى بيان صحفى اليوم أن لجنة حماية حقوق المستخدمين هي لجنة تستمد قوتها التنفيذية من قوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسلطته على سوق الاتصالات وأن الجهاز هو الوسيلة التنفيذية للجنه حماية حقوق المستخدمين. ويرتكز دور اللجنة على التأكد من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة والأسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.



وتضم اللجنة قامات أكاديمية وعلمية وحقوقية وإعلامية وممثلين عن المجتمع المدني، وحيث يتم انعقاد اللجنة من خلال جلسة عامة كل شهر، يعقبها خلال أسبوع جلسة للجنة تنفيذية فرعية تقوم بصياغة توصيات اللجنة العامة ليتم تفعيلها مع مختلف الجهات بعد موافقة السيد رئيس الجهاز.



حيث تتكون اللجنة بتشكيلها الجديد من:

الوظيفة الاسم م وزير الإعلام سابقاً ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل 1 وزير التنمية المحلية السابق أحمد زكى بدر 2 رئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقى 3 رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب 4 رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية عبلة عبد اللطيف 5 نائب رئيس الجمعية المصرية للإنترنت الأسبق أحمد عبد الرحمن 6 رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم ياسر فتحي رزق 7 الصحفي والكاتب بجريدة الأهرام / محمد صلاح الدين منتصر 8 رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس منى ذو الفقار 9 رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوى 10 أستاذ الهندسة الفيزيائية- جامعه القاهرة مدحت عبد المنعم المسيري 11 مؤسسة جمعية أهل مصر لعلاج ضحايا إصابات الحروق هبة السويدي 12 محامي بالنقض محمد حمودة 13 رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات سيكونس للاتصالات خالد شريف 14 إعلامي / أسامة كمال حلمى أحمد 15 كاتب وصحفي عبد اللطيف المناوى 16 رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك سعاد السيد حسن الديب 17 رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم كمال كامل ريان زيان 18 من ذوى الإعاقة وعضو مجلس النواب خالد حنفى 19 المدير التنفيذي للإعلام والعلاقات العامة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هدى الديب 20 المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حسن أنيس (مقرر اللجنة) 21