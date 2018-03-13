تفاصيل الترتيبات النهائية لمعرض القاهرة الدولى

❏ يونس: 4 آلاف متر لإقامة «القرية الدولية».. والكاميرون ضيف الشرف ❏ معرض للمنتجات اليدوية والحرفية.. ولأول مرة جناح لمنتجات مصلحة السجون ❏ خطة لاستقبال الجمهور حفاظا على أمن وسلامة المواطنين محمد ريحان وأحمد اللاهونى نظمت الهيئة العامة للمعارض مؤتمرًا…

❏ يونس: 4 آلاف متر لإقامة «القرية الدولية».. والكاميرون ضيف الشرف

❏ معرض للمنتجات اليدوية والحرفية.. ولأول مرة جناح لمنتجات مصلحة السجون

❏ خطة لاستقبال الجمهور حفاظا على أمن وسلامة المواطنين



محمد ريحان وأحمد اللاهونى

نظمت الهيئة العامة للمعارض مؤتمرًا صحفيًا أمس، للإعلان عن الترتيبات النهائية لإقامة معرض القاهرة الدولى فى دورته الـ51، والذى سيعقد خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس الجارى، بمشاركة دولية ومحلية واسعة تتضمن 22 دولة.

أعلن المهندس سامى يونس، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن مساحة المعرض تصل هذا العام إلى 30 ألف متر بزيادة قدرها %25 عن العام الماضى، تم تخصيص الصالة رقم (19) للهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام لعرض المنتجات المختلفة والخيام للعرض المكشوف للقطاع الخاص، لافتا إلى أن المعرض يضم هذا العام منتجات ومعروضات فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والأغذية ومواد البناء والجلدية، فضلا عن الملابس الجاهزة.

وقال رئيس الهيئة، إن معرض هذا العام سيشهد لأول مرة تخصيص مساحة 4 آلاف متر مربع لإقامة “القرية الدولية” والتى ستستضيف ممثلى جميع الدول المشاركة إلى جانب ممثلى المجالس التصديرية المصرية بهدف الترويج للمنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية لإبرام اتفاقات وعقود تجارية جديدة بما يسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لتوفير جميع الخدمات والدعم الفنى واللوجستى للشركات المشاركة لضمان نجاح المعرض وخروجه بالشكل الذى يليق باسم مصر، مشيرا إلى أن شعار الدورة الـ51 هو «إفريقيا الحاضر والمستقبل»، تم اختيار دولة الكاميرون لتكون ضيف شرف معرض هذا العام ليعكس مكانة القارة الإفريقية المتميزة فى قلب مصر.

وأوضح أن معرض القاهرة الدولى حقق على مدار سنوات وعقود مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمى والدولى، لافتاً إلى أنه لعب دوراً رئيسياً فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وساهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأكد أن المعرض يعكس الدور الريادى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويبعث رسالة واضحة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان رغم المتغيرات المتلاحقة المحيطة بدول المنطقة، مشيرا إلى أنه يعد من أكبر المعارض بالمنطقة كما يعد أكبر حدث تجارى يعزز منظومة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعالم.

وأشار يونس إلى أن الهيئة ستنظم بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى معرضا للصناعات الحرفية واليدوية، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته بالاقتصاد القومى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم تنظيم المعرض بنفس الأسعار المخفضة المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال يونس إن وزارة الداخلية تشارك للمرة الأولى ممثلة فى مصلحة السجون بالدورة الـ٥١ لمعرض القاهرة الدولى، وذلك تنفيذا لخطة الدولة الهادفة لضرورة التكاتف بين الوزارات لتحقيق النمو الاقتصادى وتأكيدا على الدور الريادى الذى تلعبه منظومة المعارض كأحد أهم الركائز الداعمة للنمو الاقتصادى.

وأضاف أن هذه المشاركة تعكس حرص وزارة الداخلية بصفة عامة وقطاع مصلحة السجون بصفة خاصة على تخفيف العبء عن المواطنين، لافتا إلى أن جناح المصلحة يقام على مساحة 300 متر، وتشمل معروضاته الأثاث المكتبى والمعدنى والمنتجات اليدوية والسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية من إنتاج نزلاء مصلحة السجون.

وأشار إلى أن الهيئة قد أعدت خطة شاملة لاستقبال جمهور المعرض من خلال توفير جميع السبل لتقديم خدمات متميزة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ولضمان خروج المعرض بالصورة التى تليق باسم مصر.

وقال الدكتور محمدو لبرنغ، سفير دولة الكاميرون بالقاهرة، وعميد مجموعة السفراء الأفارقة، إن اختيار الكاميرون لتكون ضيف شرف المعرض فى دورته الحالية يعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكاميرون، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود الدول الإفريقية لتحقيق مزيد من التعاون المشترك، الأمر الذى سيسهم فى استعادة القارة الإفريقية لمكانتها على خريطة العالم الاقتصادية.

وأكد المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، أهمية التعاون المثمر بين الجمعية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى تنظيم المعرض هذا العام، باعتباره من أقدم المعارض المصرية، لافتا إلى أن «إكسبولينك» تتعاون مع الهيئة فى إطار عدة معارض أخرى تستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف أن الجمعية تعاونت مع الهيئة فى هذه الدورة من خلال تنظيم جناح تحت عنوان “القرية الدولية” والتى تضم عارضين من عدة دول تتضمن دولا إفريقية وأسيوية لتحسين التبادل التجارى، خاصة مع دول القارة السمراء، لا سيما أن الصادرات المصرية للدول الافريقية لا تتخطى 4 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن الجمعية تخطط لإقامة الموتمر العربى الإفريقى للتنمية الزراعية بالقاهرة خلال شهر يونيه القادم، بهدف تعزيز التعاون العربى الإفريقى فى المجال الزراعى.

وقال اللواء إبراهيم الجارحى، مدير معرض القاهرة الدولى، إن الهيئة تستهدف جذب 20 ألف مشارك من رجال الأعمال، مؤكداً توفير كل التسهيلات اللازمة للمشاركين فى المعرض لإنجاح دورته الحالية.