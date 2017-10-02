تفاصيل التحويل والقبول بالمدارس اليابانية

اتصالات وتكنولوجيا تفاصيل التحويل والقبول بالمدارس اليابانيةالمال- خاصنشر مركز معلومات مجلس الوزراء، قواعد القبول والتحويل والمصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية.وأكد أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم إلكترونيًا الدخول على الموقع http://ejsreg.emis.gov.eg 2 أكتوبر، 2017 2 أكتوبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر المال- خاصنشر مركز معلومات مجلس الوزراء، قواعد القبول والتحويل والمصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية.وأكد أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم إلكترونيًا الدخول على الموقع http://ejsreg.emis.gov.egشارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر