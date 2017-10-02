اتصالات وتكنولوجيا

تفاصيل التحويل والقبول بالمدارس اليابانية

المال- خاصنشر مركز معلومات مجلس الوزراء، قواعد القبول والتحويل والمصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية.وأكد أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم إلكترونيًا الدخول على الموقع http://ejsreg.emis.gov.eg