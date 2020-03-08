تفاصيل التحقيقات الأولية في انتحار شاب من أعلى هرم خفرع

صعد إلى الهرم بعد تواجده في حفلة بالمنطقة الأثرية، وجرت مفاوضات لإقناعه بالنزول استمرت 12 ساعة.

فتحت نيابة جنوب الجيزة، تحقيقًا في واقعة انتحار شاب في العقد الثالث من عمره، من أعلى هرم خفرع -الأوسط – بالمنطقة الأثرية بالجيزة، صباح اليوم الأحد، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإرسال تقرير عن أسباب الوفاة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وانتقل فريق من نيابة الهرم إلى منطقة الأهرامات، لإجراء المعاينة وتصوير موقع الحادث، برفقة خبراء الأدلة الجنائية، وطالبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية، مع استدعاء المسئول عن المنطقة الأثرية، لسماع أقواله ومعرفة ظروف وملابسات دخول الشاب.

وقررت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، لحين الانتهاء من إجراءات التشريح بمعرفة مصلحة الطب الشرعي.

دخل حفلة بالمنطقة واستغرقت محاولات إقناعه بالنزول 12 ساعة

وقالت التحقيقات الأولية للحادث، إن قوات التأمين بالمنطقة لاحظت صعود الشاب للهرم -مساء أمس السبت- بعد تسلله إلى هناك مخالفًا تعليمات منع الزوار من تسلق الأهرامات، مؤكدة أنه كان متواجدًا داخل حفلة بالمنطقة الأثرية.

وأضافت التحقيقات أنه جرت مفاوضات معه لإقناعه بالنزول من الهرم استغرقت قرابة 12 ساعة، لكنه رفض الاستجابة لقوات الأمن وصعد إلى المنطقة الملساء وقفز من فوق الهرم، الذي يبلغ طوله قرابة 130 مترًا، في السابعة صباحًا.

قفز من ارتفاع 100 متر

وكشفت التحقيقات أن الشاب قفز من ارتقاع قرابة 100 متر، مرجحة أنه يعاني من أزمة نفسية جعلته مضطربًا.

وأوضح التقرير المبدئي أن الشاب أصيب بتهشم بالجمجمة، وبه إصابات وكسور وجروح متفرقة وكدمات بأنحاء الجسد.

كانت وزارة الآثار المصرية، قد أعلنت في بيان لها، اليوم الأحد، عن واقعة انتحار الشاب بعدما تسلق الهرم وألقى بنفسه من أعلى، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق وتحديد هويته.

حوادث انتحار

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بواقعة إلقاء شاب نفسه من هرم خفرع، ونقل إلى مستشفى الهرم، وتبين مصرعه عقب سقوطه في الحال.

وشهدت محافظة الشرقية، واقعة انتحار جماعي لـ3 فتيات بالمرحلة الابتدائية، داخل منزلهم بمدينة الزقازيق، عقب تناول حبوب الغلال السامة، وذلك بعد الاتفاق فيما بينهم.

كانت منطقة فيصل شهدت واقعة انتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق التاسع ببرج سكني، نظرًا لوجود خلافات أسرية، أدت به إلى القفز من شقة صديقه.

جدير بالذكر أن شرطة السياحة والآثار، ألقت القبض على شاب آخر، مؤخرًا، بعدما تسلق الهرم الأكبر، لكن القوات المسئولة عن التأمين نجحت في إجباره على النزول وتحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة.