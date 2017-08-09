تفاصيل التحالف الاستراتيجي بين ريكاب ووادي دجلة

11 جنيها قيمة عادلة لسهم "ريكاب" وفقا لـ"فينكورب" 74 % حصة وادي دجلة و26% لريكاب بعد الاندماج مصطفى طلعت دخلت شركتا ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري، في تحال

11 جنيها قيمة عادلة لسهم “ريكاب” وفقا لـ”فينكورب”

74 % حصة وادي دجلة و26% لريكاب بعد الاندماج



مصطفى طلعت

دخلت شركتا ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري، في تحالف استراتيجي تستحوذ من خلاله ريكاب على أسهم وادي دجلة للاستثمار العقاري، عبر زيادة رأس مال الأولى.

ووفقا للتحالف الجديد، سيتم زيادة رأسمال “ريكاب” بقيمة 1.5 مليار جنيه ليرتفع من 530.9 مليون جنيه إلى 2.03 مليار جنيه، مقابل مبادلة الأسهم المستحوذ عليها بنسبة 99.9% من شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.

وأعلن مجلس ريكاب موافقته على تقرير القيمة العادلة المعد لأسهمها من شركة “فينكورب” للاستشارات المالية، عند 11 جنيها، كقيمة الإصدار التي ستصدر بها أسهم الزيادة والتي على أساسها ستتم المبادلة في حالة موافقة الجهات الرقابية.

ووافقت ريكاب على تقرير القيمة العادلة لوادي دجلة للتنمية العقارية الصادر عن فينكورب أيضا على أن يتم إصدار أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية 5 جنيهات، والفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة لسهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية سيتم إصداره كعلاوة إصدار ضمن حقوق الملكيات.

ووفقا لمبادلة الأسهم المذكورة، ستبلغ حصة مساهمي وادي دجلة للتنمية العقارية 74% من الأسهم بعد الاستحواذ فيما ستنخفض نسبة مساهمي ريكاب الحاليين إلى 26%، على أن تغيير حقوق التصويت في الجمعيات ومجلس الإدارة وفق هيكلة ملكية الشركة بعد الاستحواذ، وذلك مرهون بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وأثار الإعلان عن التحالف الجديد، ضجة في أوساط سوق المال، وتم إيقاف التداول على سهمي النعيم وريكاب اليوم، بعد الكشف عن الخبر الجوهري في مؤتمر صحفي أمس، يضم قيادات الشركتين.

كانت النعيم، قد أعلنت أمس عن موافقة مجلس الإدارة على اندماج شركة ريكاب للاستثمارات المالية التابعة لها، مع وادي دجلة العقارية لإنشاء كيان جديد تبلغ قيمته الدفترية 3.5 مليار جنيه، عبر زيادة رأسمال ريكاب 300 مليون سهم بالقيمة العادلة البالغة 11 جنيهًا للسهم.

وقال يوسف الفار الرئيس التنفيذي للنعيم، خلال مؤتمر صحفي، إن شركته دخلت في تحالف مع وادي دجلة بغرض تعظيم نشاط الاستثمار العقاري عن طريق زيادة رأس مال ريكاب، على أن يتم الانتهاء من إجراءات الاندماج قبل نهاية العام الحالي.

وتأسست شركة وادي دجلة في عام 2004، وتمتلك أراضي ومشروعات في العين السخنة والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والغردقة ومرسى علم، ولديها 17 مشروعا عقاريا وسياحيا.

ويبلغ رأسمال ريكاب المقيدة في البورصة المصرية 500 مليون جنيه في الوقت الحالي، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات.