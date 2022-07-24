تفاصيل البرامج التدريبية الجديدة للمعهد القومي للاتصالات

يستثمر المعهد القومي للاتصالات في تنمية الموارد البشرية، وبناء قاعدة من المتخصصين والكوادر المؤهلة، ويهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتطبيقي لتعزيز تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويُعد المعهد القومي للاتصالات مركز امتياز لخدمات الاتصالات والتعليم والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات.

البرامج التدريبية الجديدة للمعهد القومي للاتصالات

ويُقدم المعهد القومي للاتصالات مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي تُركز على التقنيات الحديثة

والمهارات التقنية الأكثر طلبًا، من بينها الآتي:

1- الأنظمة المُدمجة

2- شبكات الاتصالات المتنقلة

3- الشبكات

4- البرمجيات والبرمجة

5- التصور والتقنيات الناشئة

6- تدريبات Switching

7- دورات عامة

8- تقنيات الويب

9- دورات أخرى

مبادرات المعهد القومي للاتصالات بهدف تمويل الشباب من خلال قروض ميسرة

وأطلق المعهد القومي للاتصالات مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بهدف تمويل الشباب من خلال

قروض ميسرة للحصول على جهاز حاسب آلي محمول. ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات لحصول الشباب على الأدوات اللازمة للتدريب لتنمية مهاراتهم، تأهيلًا للالتحاق

بسوق العمل وتلبية متطلباته.

وتقدم المبادرة تمويلًا ماديًا بحد أقصى 30000 جنيه مصري، بفائدة 5% وبدون مصروفات إدارية لمدة

ثلاث سنوات، على أن يتم سداد الأقساط من الشهر التالي لصرف التمويل.

طريقة الحصول على قرض تمويل من المعهد القومي للاتصالات

وللحصول على قرض تمويل جهاز حاسب آلي محمول، يُرسل المتقدم عبر البريد الإلكتروني

[email protected] نسخة مما يلي:

خطاب مُعتمد من جهة التدريب التابعة للوزارة لإثبات التحاق المتقدم بإحدى البرامج التدريبية بها،

ويستثنى من ذلك متدربي المعهد القومي للاتصالات ويكتفى بإرسال اسم البرنامج التدريبي المُلتحق به

ويستثنى من ذلك متدربي المعهد القومي للاتصالات ويكتفى بإرسال اسم البرنامج التدريبي المُلتحق به عرض أسعار لجهاز حاسب آلي محمول، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل (30 ألف جنيه)

صورة من بطاقة الرقم القومي

وبعد التأكد من صحة المستندات المرسَلة عبر البريد الإلكتروني يتم التواصل مع المتقدم لتحديد موعد

تسليم أصول المستندات بمقر المعهد بالقرية الذكية. ويتسلم المتدرب خطابًا موجهًا لبنك ناصر الاجتماعي

للبدء في إجراءات الحصول على القرض وجهاز الحاسب الآلي. ويتخذ بنك ناصر الاجتماعي كافة

الإجراءات البنكية ويُسلّم المتقدم خطابًا موجهًا للجهة صاحبة عرض الأسعار، حيث يفيد الخطاب بموافقة

البنك على تسليم الجهاز للمتقدم وقيام البنك بسداد تكلفة الجهاز للجهة. وبعد استلام المتقدم للجهاز يلتزم

بالتواصل مع المعهد لتزويد الجهاز بالبرامج اللازمة للتدريب عن بُعد.

كتب- أسامة سعد