تفاصيل الاكتشاف الأثرى بالمنيا

وسط تغطية إعلامية محلية وعالمية، أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، عن الكشف عن مجموعة من المومياوات لأفراد تعود للعصور المتأخرة، بالإضافة إلى عدد من الدفنات والتوابيت الحجرية والفخارية بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، وذلك أثناء أعمال الحفائر التى تجريها بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة فى الموقع برئاسة الدكتور صلاح الخولى وتحت إشراف وزارة الآثار.

وصاحب العنانى فى جولة التفقد والإعلان عن الكشف محافظ المنيا اللواء عصام البديوى، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وعمداء كلية الاثار وكلية العلوم بجامعة القاهرة ولفيف من قيادات وزارة الاثار وجامعة القاهرة وسفراء لدول اجنبية بالقاهرة واعضاء بمجلس النواب.

وأكد العنانى أن أهمية هذا الكشف ترجع الي انه اول كشف يتم العثور عليه بالمنطقة منذ حفائر د. سامي جبرة في الفترة من 1930 وحتى 1950 والتي كشفت عن جبانة الطيور والحيوانات هناك.

كما وصف الوزير الكشف بأنه إضافة جديدة الي مجموعة الاكتشافات الاثرية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة كان آخرها محتويات مقبرة “أوسرحات” بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر والذ كشفت عنه النقاب بعثة اثرية مصرية من وزارة الاثار.

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح الخولي أستاذ الآثار بجامعة القاهرة ورئيس البعثة الأثرية أن قصة هذا الكشف بدأت عندما قامت البعثة بعمل مسح أثرى للموقع بجهاز الرادار GPR بواسطة مجموعة من الأساتذة المتخصصين من كلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث تبين وجود فجوات فى منطقة الواقعة إلى الشرق من سراديب مدافن الطيور والحيوانات، الأمر الذى دفع فريق العمل إلى القيام بأعمال الحفر الأثري والذي تبين من خلاله وجود مجموعة من الدهاليز تؤدي الي سراديب عثر بداخلها على ١٧ مومياء، بالاضافة الي عدد من التوابيت الحجرية غير المنقوشة وتابوتين من الفخار بهيئة آدمية أحدهما كامل والآخر به بعض الكسور.

كما عثرت البعثة أيضا على برديتين بالخط الديموطيقي احدهما داخل إناء، ومن المقرر نقلهما لمركز الترميم بالمتحف المصري الكبير لإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة لهما، كما تم الكشف أيضاً عن شريحة من الذهب.

و أضاف الخولى أن البعثة قامت كذلك بالتنقيب الأثري في موقع اخر بالقرب من الساقية الرومانية والذي أسفر عن الكشف عن عدد من البيوت الجنائزية مبنية من الطوب اللبن تعود للعصر الرومانى ، وقد عثر داخلها علي عدد من العملات والامفورات والمسارج وغير ذلك من أدوات الحياة اليومية.