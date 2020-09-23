تفاصيل الاعتداء على صاحب مصنع وسرقته بأكتوبر.. ومتهمة: كنت صديقة سكرتيرته

استولوا منه على مبالغ مالية قدرها 410 ألف جنيه، 23 ألف دولار.

تعرض مالك مصنع زجاج بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلى حادث اعتداء وسرقة مبالغ مالية من مصنعه، وتوصلت أجهزة الأمن للجناة بعد كشف ملابسات الحادث، الذي خطط له صديقة سكرتيرة الضحية مع آخرين.

صاحب مصنع: مجهولون ضربوني بآلة حادة وسرقوني

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بحادث الاعتداء والسرقة من مالك مصنع زجاج -مُقيم دائرة القسم- يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وقال -في البلاغ- إن 3 أشخاص مجهولين حضروا إلى المقر الإداري لمصنعه الكائن بذات العقار سكنه، وتعدى أحدهم عليه بالضرب بآلة حادة فأصابه بجرح قطعي بالساعد الأيسر، واستولوا منه على مبالغ مالية قدرها 410 ألف جنيه، 23 ألف دولار.

سيدة ومقاول وآخرين خططوا للحادث

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص “سيدة، عاطلين لهما معلومات جنائية، مقاول”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا المقاول، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض “مطواة” المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب.

اعترافات متهمة: ترددت على مصنعه وخططت لسرقته

وقالت المتهمة إنه نظرًا لارتباطها بعلاقة صداقة مع سكرتيرة المجني عليه، وترددها على المقر الإداري لمصنعه “مكان الواقعة” وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية به عقدت العزم على سرقته، واتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي.

وأضافت بتوجهها وباقي المتهمين بتاريخ الواقعة إلى المقر الإداري للمصنع مستقلين 4 سيارات ملاكي “مستأجرة”.

ولفتت إلى أنه عقب تأكدها من تواجد المجني عليه بمفرده صعد باقي المتهمين للمقر، وتعدوا عليه محدثين ما به من إصابات، واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

المبالغ المسروقة

وبارشاد المتهمين ضبطت المسروقات، عبارة عن 310 آلاف جنيه، 1700 دولار، 6500 دينار جزائري، 8 كروت ائتمانية، بطاقة تحقيق شخصية، رخصة قيادة خاصين بالمجني عليه.

وضبطت 4 سيارات ملاكي “مستأجرة”، المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وأشار المتهمين إلى أن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.