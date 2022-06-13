تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية التى أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية بتكليف من وزارة السياحة، تستهدف تطوير القطاع بشكل مستدام، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مؤخرا لاستعراض مسودة إستراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة، وممثلو المكتب الاستشارى الذى قام بإعدادها.

وأضاف عاقل لـ«المال» أن أبرز محاور الاستراتيجية هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي، من خلال منح التسهيلات اللازمة فى عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم فى القطاع، إلى جانب توحيد الجهة التى يتعامل معها المستثمر (الشباك الواحد)، وأن تكون وزارة السياحة هى المعنية أولًا وأخيرًا بهذا الشأن، على أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وتابع عاقل أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ستساعد فى تحقيق أهداف الاستراتيجية، منها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، فضلاً عن تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وأشار إلى أن محاور الاستراتيجية تضمنت أيضًا العمل على ربط المقاصد السياحية المصرية المختلفة -وخاصة مدن وادى النيل- بمدن البحر الأحمر لتقديم منتج سياحى متكامل، بالإضافة إلى ضررة رفع الوعى لدى الشعب المصرى بأهمية السياحة.

ولفت إلى أن هناك محورا خاصًا بالصحراء الغربية وكيفية تنشيط الحركة السياحية الوافدة إليها، خاصة أنها تضم 5 واحات تُعد من أجمل البيئات الصحراوية فى العالم، ولا يوجد منافس لها فى ذلك، مشيراً إلى أن هناك خطة لتأمين المسارات للرحلات السياحية الوافدة لتلك المنطقة.

إطلاق حملات فى الخارج ضمن أبرز المحاور

ونوه بأن الاستراتيجية تضم محاور خاصة بالتنشيط السياحى والحملات الترويجية، مضيفًا أن إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار سيتيح للوزارة إمكانية الإنفاق بشكل جيد على الحملات، خاصة أن موارد الصندوق أصبحت متنوعة ولا تأتى من مورد واحد، بالإضافة إلى محور خاص بالترويج للسياحة الثقافية بصورة أكبر.

عاقل: الانتهاء منها بالكامل للبدء فى آليات التنفيذ خلال 3 أشهر

وكشف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية والإعلان عن تفاصيلها بالكامل خلال 3 أشهر مقبلة، وذلك للبدء فى آليات التنفيذ.

يشار إلى أن المكتب الاستشارى الذى أعد الدراسة، يضم عددا من الخبراء من جنسيات مختلفة (إيطالية وإنجليزية وغيرها)، وكان قد بدأ فى إعداد إستراتيجية مماثلة من عام 2007 – 2009، وبدأ المكتب فى عمل تحديثات عليها منذ 18 شهرا، من خلال شراكة مباشرة بين الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار.