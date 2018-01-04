تفاصيل الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على إنقاذ معبد أبو سمبل

الآثار واليونسكو يطلقان احتفالية كبرى ديسمبر المقبل بمناسبة مرور 50 عام على إنقاذ المنطقة من الغرق دعاء محمود كشف حسام عبود، مدير عام منطقة آثار أبو سمبل، في تصريحات لـ"المال" عبود عن مشروع تعاون مشترك بين وزارة الأثار وهيئة اليونسكو استعدادا لإطلاق احتفالية كبري يوم 22 ديسمبر ال

الآثار واليونسكو يطلقان احتفالية كبرى ديسمبر المقبل بمناسبة مرور 50 عام على إنقاذ المنطقة من الغرق



دعاء محمود

كشف حسام عبود، مدير عام منطقة آثار أبو سمبل، في تصريحات لـ”المال” عبود عن مشروع تعاون مشترك بين وزارة الأثار وهيئة اليونسكو استعدادا لإطلاق احتفالية كبري يوم 22 ديسمبر القادم بمناسبة مرور 50 عاماً على إنقاذ معبدي أبوسمبل من الغرق ونقله لموقعه الجديد

وأشار إلى أنه سيتم دعوة الشخصيات الهامة ووسائل الاعلام الأجنبية.

ولفت إلى أنه من المقرر اطلاق فيلم ضخم خلال الأحتفالية يسرد قصة نقل أثار أبو سمبل وذلك بالتعاون مع مخرج فرنسي متواجد حالياً في أسوان للتحضير للفيلم، مؤكداً أن التكاليف لم تحدد بعد.

**قصة 50 عاما



الجدير بالذكر أنه حتي عام 1959، كانت حال المعابد جيدة ولكن عندما بدأ ارتفاع منسوب نهر النيل الذى كان سينتج عن بناء السد العالى وبحيرة ناصر مما هدد بغرق أثار النوبة، توجهت الحكومة المصرية إلى طلب لمنظمة اليونسكو المهتمة بإنقاذ الأماكن الأثرية والتراثية المهددة بالخطر وبالفعل استجابت المنظمة وأقامت مؤتمر يتعلق بإنقاذ آثار منطقة النوبة ووجهت المنظمة طلبًا لبلاد العالم أن تساعد فى ذلك المشروع الضخم.

وكانت عملية نقل معابد أبو سمبل من أصعب عمليات نقل المبانى على مر التاريخ خاصة لآهمية الحفاظ على الزوايا الهندسية والحفاظ على ظاهرة تعامد الشمس، وقد تكلف المشروع حينها أكثر من 50 مليون دولار.

** 140 ألف زائر في 2017

واستقبلت منطقة آثار أبوسمبل بمحافظة أسوان نحو 149 ألف زائر مع نهاية العام الماضي 2017 بنمو قدره 50% وذلك مقارنة بعام 2016 والذي جاء فيه نحو 100 ألف زائر.

وقال حسام عبود، مدير عام منطقة آثار أبو سمبل، لـ”المال”، إنه خلال العام الماضي كان هناك إقبالاً ملحوظًا من قبل السائحين الصينيين والأسبان والألمان واليابانيين والأمريكان بالإضافة إلى المصريين، على زيارة المنطقة .

وأضاف أن هناك بعض الأسواق التي اختفت خلال الفترة الماضية منها السوق الفرنسي والذي شهد عودة جيدة خلال 2017، موضحاً أن هناك تحسنًا في معدلات الزيارة الوافدة لمعبدي رمسيس الثاني خلال هذه الفترة.

** إقبال على حفلات الصوت والضوء



وفي سياق متصل، أشار عبود إلى أن حفلات الصوت والضوء والتي يتم إقامتها بالمنطقة تلقى إقبالاً كبيراً من قبل السائحين علي مشاهدتها

ولفت إلى أن نسب إشغالات الفنادق بمدينة أسوان شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% خلال الفترة الراهنة.

وعن تأثر برامج الزيارة للمنطقة بعد شحوط عدد من المراكب السياحية بنهر النيل، أكد عبود أن برامج الزيارة لم تتأثر بالسلب.

وكانت محافظة أسوان شهدت الأسبوع الماضي شحوطًا بعدد من المراكب السياحية، التي كانت تقل أفواجاً سياحية من مختلف الجنسيات، بسبب انخفاض منسوب مياه النيل، أمام معبد كوم أمبو وذلك بسبب السدة الشتوية.