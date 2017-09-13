تفاصيل الاجتماع الموسع لـ ECMA مع قيادات الرقابة المالية والبورصة

❐ عمران: الهيئة تستكمل جهود الإدارات السابقة وتركز على أمور داخلية حالياً ❏ سامى: حققت أغلبية مطالب السوق وأدعو الكل إلى التكاتف ❏ فريد: خطة لحساب تكلفة التداول بهدف معالجتها مستقبلاً ❏ «ماهر» يحدد قائمة مطالب الجمعية بعد تسليمها لوزارة الاستثمار ❏ عادل: الإدارة الحالية لن تقبل باستمرار

❐ عمران: الهيئة تستكمل جهود الإدارات السابقة وتركز على أمور داخلية حالياً

❏ سامى: حققت أغلبية مطالب السوق وأدعو الكل إلى التكاتف

❏ فريد: خطة لحساب تكلفة التداول بهدف معالجتها مستقبلاً

❏ «ماهر» يحدد قائمة مطالب الجمعية بعد تسليمها لوزارة الاستثمار

❏ عادل: الإدارة الحالية لن تقبل باستمرار الوضع الحالى لـ«االنيل»

❏ رئيس البورصة: «الدمغة» فرضت بموافقة وفد سوق المال كبديل «الرأسمالية»

شريف عمر ــ منى عبدالبارى

تنوعت المشاهد داخل الاجتماع الموسع للجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» بحضور القيادات الحالية والسابقة للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، مساء أول أمس، ما بين الاحتفال والتكريم، وتبادل الأراء، سواء الحادة أو المنطقية، ليتفق الجميع فى النهاية على أهمية تكاتف جهات سوق المال، من أجل التطوير والتحرك يد واحدة، وتحقيق التنسيق والتناغم بين مختلف الأطراف.

وحضر الاجتماع الموسع، كل من محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبدالمعطى، وشريف سامى، الرئيس السابق للرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة، ونائبه محسن عادل، ومحمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، وطارق عبدالبارى، العضو المنتدب للشركة.

وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأورق المالية، إن هناك 3 أهداف رئيسية للاجتماع، الأول : تكريم القيادات السابقة لكل من الرقابة المالية والبورصة، والثانى : التعرف على رؤية الإدارة الجديدة لتطوير سوق المال، والثالث : تبادل الأراء ووجهات النظر حول الأزمات وسبل حلها.

وفى البداية، وجه “عمران” الشكر لجمعية الأوراق المالية على الاجتماع، ودعا محمد فريد، رئيس البورصة، ومحمد عبدالسلام، رئيس مصر المقاصة، لاستحداث جائزة فى داخل سوق المال باسم “محمد تيمور” الرئيس التاريخى والمؤسس لجمعية الأوراق المالية، على أن يبدأ تفعيلها خلال العام المقبل وتمنح لأفضل بحث اقتصادى، أو قرار داخل سوق المال على سبيل المثال.

ووجه الشكر لشريف سامى، الرئيس السابق للرقابة المالية، على أدائه بقيادة الهيئة بالسنوات الأربعة الماضية، والتى شهدت صدور أكبر قدر من التشريعات والقوانين التى تهدف لتطوير سوق المال، قائلاً : باختصار دور الإدارة الحالية للهيئة هو استكمال جهود الإدارات الثلاث السابقة، وتطوير وتفعيل الأدوات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر.

وأوضح أنه لا يزال قائماً بأعمال الرئيس، كما أن المجلس الحالى تنتهى مدته القانونية 4 نوفمبر المقبل، وبعد ذلك سيعيد تشكيل المجلس الجديد، ويعين نائباً ثانيا،ً وهى الإجراءات التى تتطلب المزيد من الوقت، وإن كان سيستغل الفترة الحالية فى تنظيم بعض الأمور الداخلية بالهيئة، سواء فى نظام تسجيل البيانات ومركز طوارئ بديل.

وأكد أنه سيهتم فى رئاسته للهيئة بتنظيم الملفات المتعلقة بالتأمين والخدمات المالية غير المصرفية، والتمويل العقارى، فى حين ستكون إدارة البورصة هى الجهة المنوط بها تنظيم البورصة مع تدخل مرن من الهيئة.

وانتقلت الكلمة بعدها لشريف سامى، والذى اكتفى بمداخلة قصيرة تناولت نجاحه فى تنفيذ العديد من مطالب سوق المال، والتى تم عرضها فى أول اجتماع موسع فى أغسطس 2013، وتأكيده على أهمية تكامل جهود الإدارات التنفيذية لسوق المال فى التطوير بدلاً من التنافس.

وقام مسئولو جمعية الأوراق المالية، بتسليم كل من “سامى” و”عمران” تذكاراً من الجمعية، تكريما لدورهما فى الهيئة والبورصة، و تكريم وجيه مصطفى النائب السابق، لرئيس البورصة، و الإدارة الحالية للبورصة، و الإدارة الحالية للرقابة المالية لشريف سامى.

وتحدث “فريد” عن خطة الإدارة الحالية للبورصة فى استعادة ريادة السوق فى المنطقة، واستغلال الفرص الاستثمارية الكامنة فى العديد من القطاعات المحلية، وزيادة حجم السوق سواء من ناحية عدد المستثمرين، أو الشركات المدرجة، بجانب مساندة شركات السمسرة.

وأوضح أنه من ضمن محاور إستراتيجة البورصة العمل، على تقليص رسوم القيد قدر الإمكان، بجانب تحسن مستويات الإفصاح، وطرح منتجات تداول جديدة، بالإضافة إلى إعداد دراسة متكاملة لتكلفة التداول فى السوق المحلية، وبناء عليها يتم إعداد تصور كامل لمعالجتها فى الفترة المقبلة.

وتابع : “بعض القرارات والجهود السابقة للبورصة فى تقليص فترة إيقاف الأسهم بالجلسة من 30دقيقة إلى 15دقيقة فقط، وإطلاق آلية “الشورت سيلينج”، والحديث عن بورصة العقود والسلع، ومحاولات ميكنة عملية قيد الشركات فى البورصة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وشركة مصر للمقاصة.

من جانبه، أعلن محمد ماهر، عن إرسال الجمعية قائمة من المطالب لسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بهدف تطوير سوق المال والقضاء على الأزمات، موضحاً أن القائمة تضمنت تسهيل إجراءات وتكاليف قيد الشركات، سواء بالسوق الرئيسية، أو بورصة النيل، وإعادة النظر فى عملية تقييم الشركات عند القيد، والتى تتطلب إجراء العديد من دراسات القيمة العادلة، وتوحيد الجهة المنوط بها الاطلاع على تقارير القيمة العادلة، وتنشيط سوق التداول على السندات الحكومية فى البورصة.

وتابع : ” من ضمن المطالب أيضاً إلغاء تضارب المصالح بين البنوك المصدرة لصناديق الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، خاصة وأن بعض البنوك لجأت إلى تأسيس شركات لإدارة الصناديق مما يهدد الشركات القائمة فعليا، ودعا الهيئة إلى النص صراحة على عدم السماح لشركات البنوك بإدارة صناديقها، والتعريف بدور البورصة التنموى والتمويلى أمام الجهات الحكومية، ومجلس النواب فى إطار مساعى زيادة الوعى.

وشدد على أهمية التدريب وتكاتف البورصة والهيئة فى تقديم المنح التدريبية، و إطلاق اتحاد العاملين بسوق المال باعتباره الممثل الوحيد عن الصناعة.

وعلق “عمران” على تلك المطالب بتأكيده السعى إلى تقديم الدعم لسوق المال، مشيرا إلى جهود الهيئة، ممثلة فى معهد الخدمات غير المصرفية فى تنظيم دورات تدريبية، وفيما يتعلق بتقارير القيمة العادلة أوضح أن الهيئة تراجع فقط كيفية التزام المستشار المالى المستقل بالمعايير المحددة، ولا تتدخل فى طبيعة عمله، مؤكدا أهمية أن يكون هناك حد أدنى من المسئولية على المستشار المالى عند التقييم.

وطالب وائل عنبه، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، جهات سوق المال، بالعمل على إلغاء ضرائب البورصة، وإعادة النظر فى هيكلة المؤشر الرئيسي، وعدم تدخل رئيس البورصة فى آليات العرض والطلب بالسوق، و عقد لقاء دورى بين البورصة والمستثمرين.

ودعا عصام خليفة، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى لإدارة الأصول إلى السماح لصناديق الاستثمار بالتداول فى السوق، وفقاً لآلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، وهو تعديل منوط بالرقابة المالية، بجانب إعادة النظر فى رسوم التطوير التى تسددها الصناديق.

وأبدى هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة “فانتج” للوساطة فى الأوراق المالية، تخوفه من الآثار السلبية لآلية “الشورت سيلينج” والتى قد تضر بالمستثمرين، منتقداً إصرار البورصة على إطلاقها رغم عدم مراجعتها، أو مناقشتها مع المجلس الحالى للبورصة أو داخل جمعيات سوق المال.

وفيما طالب أيمن صبرى، رئيس شركة أصول للوساطة، بتغيير بعض الضوابط المنظمة لآلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، دعت رانيا يعقوب، رئيس شركة “ثرى واى” لتداول الأوراق المالية، إلى إعادة حساب تكلفة التداول فى البورصة، فى ظل وجود أكثر من جهة تحصل على عمولات للعملية، منها البورصة والهيئة والمقاصة ومصلحة الضرائب بوزارة المالية.

وعلق “فريد” على المطالب السابقة قائلاً : ” الضرائب التى فرضت على البورصة تمت بموافقة وفد رسمى من جمعيات الأوراق المالية، وهى التى طالبت بفرض الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، مؤكدا تفهمه لتخوف البعض من “الشورت سيلينج” لكنه أكد أنها آلية حصلت على موافقة البورصة، والهيئة منذ 4 سنوات ولم تفعل، ولم يكن هناك لتطبيق نفس الإجراء، كما استبعد اللجوء إلى إعادة هيكلة المؤشرات.

ورد محسن عادل، نائب رئيس البورصة، على بعض النقاط التى تمت إثارتها مؤكدا أهمية تكاتف جهات سوق المال للتطوير، و أن الإدارة الحالية لا تملك “عصا سحرية” لحل المشكلات خلال فترة وجيزة للغاية.

وأوضح أن البورصة اقتربت من إطلاق الموقع الإلكترونى للجنة العضوية، للتواصل مع شركات السمسرة، وعقدت لقاءات مباشرة بين الشركات المقيدة، ومسئولى إدارة الأصول والسمسرة، وتعكف على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بسوق خارج المقصورة، وتخطط إلى إنشاء سجل لجميع العاملين بشركات السمسرة، وإجراء تعديل شامل لصفقات سوق الخارج.

وعن بورصة النيل، اكتفى بالقول إن الإدارة الحالية لن تقبل ببقائها بوضعها الحالى، مشيرا إلى أن هناك تعديلا هيكليا شاملا لهذه السوق خلال الفترة المقبلة.