تفاصيل الاجتماع المشترك بين هيئة الرقابة الصحية والمراكز الطبية المتخصصة

عقد اليوم الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،

موسعا بممثلي الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم لبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة وخطة تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة للأمانة المراكز الطبية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية استعدادا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال كلمته، على أهمية تحديد الأولويات والجدول الزمني للخطوات المقبلة من الجانبين مع مراعاة خصوصية كل منشأة.

والخطة الزمنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والاحتياجات الاستراتيجية لخدمات الرعاية الصحية بالمنظومة، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به مستشفيات الأمانة التي تحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، ومؤكدا على استعداد الهيئة لتذليل كافة العقبات الخاصة بالتسجيل والاعتماد.

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى ايمانها بالدور للهيئة في إحداث نقلة حقيقية في مجال الجودة بمنظومة الصحة المصرية.

واستعرض الاجتماع خطة اداره الجودة بالأمانة في رفع كفاءة المستشفيات و المراكز التابعة لأمانه المراكز الطبية المتخصصة وعددها 81مستشفى/مركز و 28 بنك دم اقليمي ، موزعين علي 23 محافظة، وما تم تدريب مشترك على تطبيق معايير GAHAR والتطابق مع متطلبات السلامة الوطنية، كما ناقش الجانبان الخطة المقترحة لتسجيل المستشفيات التابعة للأمانة خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على وضع مراكز الأورام على رأس الأولويات لتقديم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع «هيئة الاعتماد والرقابة الصحية»

كما شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها التأكد من التزام المنشآت الطبية من تطبيقها معايير الجودة الوطنية الشاملة والموحدة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.