تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وأوروجواي

علي المصري: حدد الاجتماع الفني لمباراة مصر وأوروجواي التي تقام في الثانية ظهر غد الجمعة، بستاد إيكاترينبرج، مواعيد تحرك الفريقين والحكام ليتمكنوا من الوصول إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بـ 90 دقيقة على الأقل، حيث يسلم كل فريق قائمة لاعبيه محدد عليها الـ 11 لاعبا الذين سيبدآون المباراة . وأكد الاجت

علي المصري:

حدد الاجتماع الفني لمباراة مصر وأوروجواي التي تقام في الثانية ظهر غد الجمعة، بستاد إيكاترينبرج، مواعيد تحرك الفريقين والحكام ليتمكنوا من الوصول إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بـ 90 دقيقة على الأقل، حيث يسلم كل فريق قائمة لاعبيه محدد عليها الـ 11 لاعبا الذين سيبدآون المباراة .

وأكد الاجتماع على الألوان التي سيرتديها الفريقان وتم إعلانها من قبل، حيث يرتدي المنتخب الوطني قميصه الأحمر، بينما يرتدي شورتا وجوارب سوداء، فيما يرتدي حارس مرماه طاقما أزرق.

أما منتخب أوروجواي فسيظهر في المباراة بطاقم أبيض ويرتدي حارس مرماه طاقما أخضر، وعلى ذلك فسوف يرتدي طاقم التحكيم بقيادة الحكم الهولندى كويبرس طاقما أصفر.

شارك في الاجتماع من اللجنة المنظمة 21 عضوا لتغطية جوانب المباراة كل من الناحية التنظيمية الفنية والإدارية والتحكيمية والطبية والإعلامية والأمنية والتسويقية، وتم التطرق لتفاصيل جميع تلك الجوانب .

حضر الاجتماع عن المنتخب الوطني مهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، والدكتور محمد أبو العلا، طبيب الفريق، وجوستافو مساعد المدرب للتحليل، وأسامة إسماعيل المنسق الإعلامي للفريق، ورامي بكر الإداري، وعبد الله سيد مسئول المهمات.

