تفاصيل الاجتماع الـ 33 القابضة للنقل البحري والبري

المال -خاصترأس اللواء بحري أ.ح / محمد يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدي الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والثلاثون للشركة القابضة بحضور كل من اللواء العضو المتفرغ للنقل البحري ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة 203 لسن

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ترأس اللواء بحري أ.ح / محمد يوسف ” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدي الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والثلاثون للشركة القابضة بحضور كل من اللواء العضو المتفرغ للنقل البحري ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة 203 لسنة 1991 & 159 لسنة 1981، بمقر الشركة القابضة بالاسكندرية 71 طريق الحرية

وانتهى الاجتماع إلى الإعداد الجيد لعقد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة للنظر في المركز المالي والمنتهي في 2018/6/30، والذي تم تحديد موعد انعقادها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2018 وذلك لاعتماد ميزانيات الشركات التابعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 خلال العام المالي 2018/2017.

وأشار إلى متابعة الموقف الأمني للشركات التابعة بما يخص (امن الشركات / الورش / الجراجات / المخالفات ) وذلك للحد من المخالفات ويأتي هذا من خلال إحكام السيطرة وزيادة الرقابة الداخلية للشركات للحد من الحوادث

وشدد الاجتماع إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الراكب والأتوبيس بالأضافة الي الاجراءات الامنية المتخذة من جانب الشركات من ( تدعيم المواقف والجراجات ببوابات أمنية / تفتيش الامتعة والشنط لمنع تسريب أي ممنوعات داخل الاتوبيس / عدم التوقف بالطرق لأي سبب من الاسباب الا في الحالات الطارئة التي تستوجب ذلك / عدم توصيل أي طرود بدون صحبة راكب ) .

وناقش موقف البرامج التدريبية مع الاهتمام بضرورة إلحاق العاملين بدورات تدريبية تخدم العمل سواء كانت:



أ ) الحاق العاملين ببرامج تدريبية بالمعاهد التدريبية المتخصصة في مجال نظم المعلومات سواء كانت الدورة معتمدة او غير معتمدة بشرط استفادة الشركة بتلك الدورة



ب) إعطاء اهمية قصوي بتأهيل العاملين علي استخدام الحاسب الالي مع تنمية مهارات العاملين في مجال نظم المعلومات لتأهيلهم للعمل بمنظومة الربط الاليكتروني الجاري تفعيلها بالشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي الهدف منها ربط المركز الرئيسي للشركة القابضة مع فرع القاهرة بجميع قطاعاتهم .

ج) الاهتمام بدورات اللغة الانجليزية وتأهيل العاملين وتنمية مهاراتهم في اللغة الانجليزية لمعرفة تطور العالم من تحديثات وتطوير في مجالات العمل .

كما ناقش تحديث منظومة نظم المعلومات الإليكترونية الجاري تطبيقها بالشركة القابضة للنقل البحري والبري كمرحلة أولى بربط جميع قطاعات المركز الرئيسي للشركة القابضة بالإسكندرية مع فرع القاهرة، وبعد الانتهاء من تنفيذ وتفعيل المرحلة الاولي سيتم البدء في المرحلة الثانية بربط الشركة القابضة بالشركات التابعة لها لتبادل الملعومات والبيانات مع الوضع في الاعتبار عامل امن وسرية تبادل المعلومات علي الشبكة .

كما تمت مناقشة الأعمال التبادلية والتكاملية بين الشركات التابعة من 2017/7/1 الي 2018/6/30 .

6 – عرض ومناقشة نتائج اعمال الشركات التابعة عن الفترة من 2017/7/1 حتي 2018/6/30 .