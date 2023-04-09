تفاصيل الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مشروع دعم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ

شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسة الأفريقية للمناخ، وسفارة الدنمارك، وسفارة سويسرا، ومجموعة التعاون في حالات الطوارئ المناخية في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مشروع دعم رئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

تمت استضافة اجتماع مجلس الإدارة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير كريستيان بيرغر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، المستشارة هايدي بشير، وزارة الخارجية، السيدة مشاي مكوجي، مدير مشروع مؤتمر الأطراف للدورة السابعة والعشرين، مؤسسة المناخ الأفريقي، سارة جوتفريدسن، القائم بأعمال سفارة الدنمارك في مصر، و ميخال هراري، نائبة رئيس مكتب التعاون الدولي، سفارة سويسرا في مصر.

وسلط الاجتماع الضوء على دعم المشروع لرئاسة مصرCOP27 وعملها نحو تنفيذ اتفاقية باريس من خلال مبادرات في العديد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ والأمن المناخي من خلال المشروع المشترك، وتعتبر بعض هذه المبادرات انجاز هام في موضوعات مثل الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام (CRSP).

عزز المشروع تحقيق نتائج ملموسة في المدينة المضيفة، وتجلى ذلك في مبادرة تخضير شرم الشيخ من خلال حظر البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة، وتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في الفنادق بسعة إجمالية تقريبية تبلغ 3 ميجاوات، ومركز المؤتمرات بسعة 1 ميجاوات، ومظلة السيارات في المطار بسعة إجمالية تبلغ 280 ميغاواط.

ساهم المشروع أيضًا في تجديد محمية نبق ورأس محمد، ونقلهما إلى مستوى جديد من السياحة البيئية المستدامة.

وبدعم من المشروع المشترك، عقدت رئاسة COP27 العديد من الاجتماعات اللازمة قبل مؤتمر الأطراف، وأثناء مؤتمر الأطراف وبعده بما في ذلك اجتماعات المفاوضين الأفارقة والاجتماع الانتقالي الأخير لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفدس الاتحاد الأوروبي في مصر: “على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية التي يواجهها العالم، يواصل الاتحاد الأوروبي التطلع إلى تحقيق تقدم عالمي. والعمل المناخي هو بالتأكيد مجال يود الاتحاد الأوروبي له أن يحدث تقدما ملحوظا. ويهدف الاجتماع إلى دعم رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من قبوله في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ويهدف البعد الخارجي للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي إلى إلهام شركاء الاتحاد الأوروبي للتكيف مع النموذج الجديد والإسراع في ذلك للتحول الي الطاقة النظيفة التي تحقق التعافي العادل والمستدام لجوارنا وما وراءه “.

وفي اجتماع مجلس الإدارة، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي: “عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعوة الشركاء لدعم فريق الرئاسة في تحقيق نتائج إيجابية وملموسة. ومن خلال المشروع المشترك، قدمنا دعمًا للسياسات وبناء القدرات وساعدنا تقنيًا ولوجستيًا في هذه المرحلة الحاسمة من جهودنا الجماعية ضد تغير المناخ. شكرًا لشركائنا على مساهماتهم السخية “.

صرحت القائم بأعمال السفارة الدنماركية في مصر، سارة جوتفريدسن: “نحن سعداء للغاية لرؤية نتائج هذا المشروع المشترك الهام الذي يدعم مسار رئاسة الحكومة المصرية لمؤتمر الأطراف ليس فقط نحو العمل على تسريع العمل المناخي العالمي والتحول الأخضر، بل ولتعزيز الاستجابة المستدامة والشاملة للمناخ في المنطقة وخارجها”.

صرحت ميخال هراري، نائبة رئيس مكتب التعاون الدولي، سفارة سويسرا في مصر: “يسر سويسرا أن تكون جزءًا من هذا المشروع الذي ساهم بشكل فعال في التنظيم الناجح لمؤتمر COP27، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء المتقاربين في التفكير ووزارة الخارجية المصرية . ولا تزال سويسرا ملتزمة بدعم مصر في رحلتها نحو النمو الأخضر “.

و قالت دينا زايد من مجموعة التعاون في حالات الطوارئ المناخية، وهو مشروع ترعاه مؤسسة Rockefeller Philanthropy Advisors”نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا لأي مبادرات ترعى وتدعم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار حيث تلعب رئاسة COP27 دورًا هائلاً في المساعدة على عقد اجتماعات اللجنة الانتقالية لضمان تصميم الصندوق بشكل منصف وبأعلى مستوى من التأثير. يسعدنا دعم هذه المساعي “.

سيستمر المشروع في دعم فريق رئاسة COP27 حتى تسليم رئاسةمؤتمر الاطراف في COP 28 في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل.