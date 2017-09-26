تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس إدارة المتحف الكبير

دعاء محمود اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية -مساء أمس الإثنين- بأعضاء مجلس إدارة المتحف لأول مرة بتشكيله الجديد.وأعرب العناني عن كامل ثقته بأن هذا التشكيل سيضيف بشكل كبير للمتحف من خلال الرؤى الخاصة بأعضائه، لما لهم من دراية كاملة في عدة مجالا

دعاء محمود

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية -مساء أمس الإثنين- بأعضاء مجلس إدارة المتحف لأول مرة بتشكيله الجديد.

وأعرب العناني عن كامل ثقته بأن هذا التشكيل سيضيف بشكل كبير للمتحف من خلال الرؤى الخاصة بأعضائه، لما لهم من دراية كاملة في عدة مجالات منها الآثار والاستثمار والمالية والسياحة، الأمر الذي من شأنه أن يضيف خبرات أوسع لإنجاز الأعمال بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع أهمية المتحف كأحد أكبر المشروعات المصرية، وطفرة نوعية في مفهوم المتاحف.

وخلال الاجتماع استعرض طارق توفيق المشرف العام على المتحف، الوضع الحالي للمشروع من الناحية المالية والإنشائية والأثرية، وما آلت إليه كافة الأعمال والاستعدادات نحو افتتاحه الجزئي خلال عام 2018.

وتم منافشة كافة السبل والرؤي الجديدة التي من شأنها دفع حركة العمل بالمرحلة الحالية، بما يضمن الانتهاء منها في الوقت المحدد لها بصفة خاصة وافتتاح المتحف كلياً بصفة عامة.

وأطلع توفيق الحضور على الجهود المبذولة من الناحية الأثرية، وتم نقل 42 ألف قطعة أثرية للمتحف حتى الآن من بينها 4200 قطعة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون من أصل 5.000، ومن المقرر نقلها وعرضها بالمتحف، وحتى الآن تم ترميم 35 ألف قطعة أثرية وضعت بالمخازن وجاهزة للعرض.

وأكد توفيق أن العناني وجه تعليماته بعدم نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ أمون من المتحف المصري بالتحرير سوى قبل الافتتاح الجزئي بشهر واحد بما يتيح الفرصة لزوار المتحف بالتحرير رؤية القناع حتى آخر وقت ممكن، أما بالنسبة للقطع الذهبية الكبيرة فسيتم نقلها خلال التسعين يوم التي تسبق افتتاح المتحف الكبير.

وبحث الحضور أيضًا خلال الاجتماع فرص الاستثمار المقررة بالمتحف بما لا يتعارض مع كونه مؤسسة ثقافية وتعليمية، فالمتحف ملحق به فندق مكون من 30 غرفة، و10 مطاعم، 28 محلا تجاريا، وقاعة مؤتمرات تسع لنحو 1000 شخص، ودار مناسبات خارج ساحته.

واصطحب توفيق الأعضاء الجدد في جولة تفقدية لمشروع المتحف قبل البدء في الاجتماع، لتعريفهم بالمشروع ورؤية الوضع الراهن له على أرض الواقع، وعقب الاجتماع تفقد الحضور معامل الترميم بالمتحف.

وحضر الاجتماع كل من مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمهندس محروس سعيد المشرف العام على المتحف القومي للحضارة، واللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، أستاذ الآثار بكلية الاداب جامعة عين شمس وعلا العجيزي الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة وعلى عمر أستاذ الآثار بكلية السياحة والفنادق،نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق.

كما حضر الاجتماع هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، أستاذ الهندسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومحمود عطالله رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة سي أي كابيتال، والسفير هشام الزميتي مساعد وزير الخارجية سابقا، وهشام الدميري مساعد وزير السياحة للتسويق والترويج ممثلا عن وزارة السياحة، ومحمود عبدالله خبير في إدارة الأصول وإعادة الهيكلة، ومنى سيد ممثلا عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد نوفل مساعد وزير المالية والمستشار حازم إبراهيم مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.