تفاصيل الاجتماع الأول للجنة معرض الكتاب المقبل

علي راشد



عُقد ظهر اليوم بمكتب الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاجتماع الأول للجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (49) والمنتظر إقامته فى الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير 2018.



واستقرت اللجنة على أن يقام المعرض بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر، وسوف تحل الجزائر ضيف شرف فى هذه الدورة.



كما قررت اللجنة أن يكون شعار المعرض “القوى الناعمة .. كيف؟” وتعد القوى الناعمة هي السلاح الأقوى لمواجهة أشكال التطرف كافة، وسوف تناقش فعاليات المعرض كل ما من شأنه تفعيل دور القوى الناعمة على أرض الواقع بما فى ذلك اقتصادات الثقافة وبناء جسور مع الثقافات الأخرى فى محاولة لدراسة تفعيل دور القوى الناعمة فى مصر فى بناء مستقبل مصر.





وتم اختيار الشاعر والأديب والمفكر عبد الرحمن الشرقاوى شخصية المعرض بما يتماشى مع شعار المعرض، وقد بدأ الشرقاوى حياته العملية بالمحاماة، ولكنه تركها لأنه أراد أن يصبح كاتبا ومن أعماله الروائية الأرض، وقلوب خالية، الشوارع الخلفية، وقررت اللجنة أن يتم تصميم بوستر المعرض كالعام السابق عن طريق مسابقة للمصممين المصريين.



كما اتفقت اللجنة على تخصيص مجموعة من الندوات حول الشخصيات المصرية من رموز القوى الناعمة، وبرنامج احتفائى ببعض التذكارات المهمة مثل 30 عاما على نوبل نجيب محفوظ، مائة عام على ميلاد جمال عبد الناصر، ومائة عام على ميلاد توفيق الحكيم .

وتضم اللجنة اللجنة كلا من د.سوزان القلينى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومى للمرأة، الكاتب محمد سلماوى، الكاتب نبيل عبد الفتاح، والكاتب يوسف القعيد، ضياء رشوان، الناشر شريف بكر، الإعلامى محمود الوروارى، مصطفى عز العرب.