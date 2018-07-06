تفاصيل الاجتماع الأول للجنة المركزية للاستثمار بالقابضة للنقل البحري

المال- خاصرأس محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، الاجتماع الأول للجنة المركزية للاستثمار المشكّلة، بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، بعد إعادة تشكيلها برئاسة السيد اللواء أ.ح/ محمد يوسف، حيث ضمّت في تشكيلها بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة من ذوي الخبر

المال- خاص





رأس محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، الاجتماع الأول للجنة المركزية للاستثمار المشكّلة، بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، بعد إعادة تشكيلها برئاسة السيد اللواء أ.ح/ محمد يوسف، حيث ضمّت في تشكيلها بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة من ذوي الخبرة والمختصين بالشركة القابضة؛ بغرض مناقشة وإبداء الرأي في المشروعات الحالية والجديدة المقترح الدخول فيها، سواء من جانب الشركة القابضة أو شركاتها التابعة، حيث وافقت اللجنة مبدئيًّا على المشروعات المعروضة ولحين انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بها، وهي على النحو التالي:

أولًا: المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة القابضة:

1- مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض برصيف (55) بميناء الإسكندرية بتكلفة مبدئية قدرها 450 مليون دولار بالشراكة بين الشركة القابضة وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض.

2- إ نشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط على غرار المحطة الجارى إنشاؤها حاليًّا بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55- 62، بالشراكة بين كل من الشركة القابضة وهيئة ميناء دمياط وهيئة قناة السويس.

وجارٍ التنسيق بين الأطراف المعنية تمهيدًا لتوقيع الاتفاق.

3- مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، وذلك من ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس بطول رصيف 1200 متر وظهير خلفى 540 ألف م2 بميناء شرق بورسعيد، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالى 400 مليون دولار، على أن يكون حق استغلال وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتكون ضمن خطة هيئة قناة السويس بتطوير محور قناة السويس، من خلال تكوين شركة المشروع بالشراكة بين الشركة القابضة والهيئة تتحدد فيها نسب المساهمة طبقًا للتكلفة التى يتحملها كل طرف بحيث تسهم الهيئة بتكلفة البنية التحتية، والشركة القابضة بتكلفة البنية الفوقية وعلى أن يتم دخول أحد الخطوط الملاحية أو المشغلين العالميين كشريك بالمشروع.

4- مشروع إنشاء مركز لوجيستى بشرق بورسعيد:

في إطار المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليا بمنطقة محور قناة السويس والدور الذى يمكن أن تسهم به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة التى تمثل منظومة لوجيستية متكاملة وذلك من خلال ربط وتكامل الأنشطة المختلفة بين شركاتها التابعة والتى تتمثل فى الآتى (المستودعات/ شحن وتفريغ/ التخزين/ توكيلات ملاحية/التوريدات البحرية/ التجارة الخارجية)، كما تمتلك خبرات وإمكانيات فنية وبشرية تمكّنها من أداء عملها والدخول فى أي مشروعات جديدة لتنمية أعمالها حيث قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتحديد مساحة 100 فدان بمنطقة شرق بورسعيد لاقامة المركز اللوجسيتى، وذلك فى المنطقة الخلفية لمحطة الحاويات الجديدة CT2 حيث قدرت التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع بـ100 مليون دولار.

5- مشروع إنشاء وتشغيل ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر:

نظرًا لتزايد حجم الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية بشكل ملحوظ مما يترتب عليه تكدس بالموانئ وحدوث اختناقات وكوسيلة لمعالجة ذلك إنشاء عدد من الموانئ الجافة على مستوي الجمهورية من ضمنها الميناء الجاف فى السادس من اكتوبر بمساحة 100 فدان يقع على بعد 20 كم من مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ليكون من المتوقع أن ينقل المشروع جزءًا من حركة الحاويات بين ميناء الإسكندرية ومحافظة القاهرة باستخدام السكك الحديدية، وأبدت مجموعة موانئ دبى العالمية الرغبة فى الدخول بالمشروع من خلال تكوين تحالف مع الشركة القابضة على النحو التالي (مجموعة موانئ دبى بحصة مساهمة تبلغ 80.1% & الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بحصة مساهمة تبلغ 19.9%) وفي مرحلة لاحقة سيتم دخول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحصة سوف تتحدد في حينها، وتم تفويض مجموعة موانئ دبى العالمية كقائد لهذا التحالف باعتبارها المشغل للمشروع في حالة الترسية على التحالف.

6- مشروع إقامة مجمع استثمارى رياضى اجتماعى بالشراكة مع نادى إسكندرية الرياضى (سبورتنج) على قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بجوار الموقف الجديد بمحرم بك بالإسكندرية والبالغة مساحتها 58520 م2 بالشراكة مع نادى إسكندرية الرياضى (سبورتنج الرياضى) لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة على هذه الأرض بالشراكة بين الطرفين، حيث تم توقيع برتوكول مشترك بين كل من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية (كمطور عقارى) والشركة القابضة للنقل البحري والبري ونادى سبورتنج تقوم بمقتضاه شركة مصر لادارة الاصول العقارية بالعمل مديرًا للمشروع وإعداد دراسة الجدوى تمهيدًا للسير فى التنفيذ.

ثانيًا: المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الشركات التابعة:

1- إنشاء مصنع لتصنيع الجنوط المعدنية للسيارات للسيارات التجارية والاتوبيسات بالتعاون مع شركة PLES المجرية بالتعاون مع شركة رابا المجرية من خلال شراء خط إنتاج الجنـــــوط المملوك لشركة PLES المجرية الموقّع معها خطاب نوايا في هذا الشأن بكامل معداته لصالح الشــــركة الهندسية لصـناعة السيارات وتشغيله بمصانع الشركة الهندسية بالقاهرة ليكون مصنعًا لإنتاج الجنوط ومركزًا للتوزيع فى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بتكلفة مبدئية 16 مليون يورو.

2- مشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أرقام (4،3،2،1) بما يؤدى لرفع كفاءة التشغيل للشركة ومن ثم تقوية مركزها التنافسى بين المحطات الواقعة بحوض البحر المتوسط، وكذا المحطات الخاصة العاملة بالموانى المصرية عن طريق التعميق والتدعيم أمام رصيف الحاويات بطول 1038م (والارصفة أرقام 4،3،2،1) بهدف زيادة العمق من 14م إلى 17م بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة من الأجيال الحديثة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه .

3- تعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة الخاص بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حيث تقوم الشركة حاليًّا بتعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بطول 400م على مرحلتين كل مرحلة 200م بمحطة الشركة بميناء الدخيلة ليصل العمق الى 16 مترًا حتى يمكن للرصيف تلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة وبما يسهم فى زيادة حجم التداول وزيادة العائد، بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه حيث يتوقع عائد السنوى من 30– 40 مليون جنيه سنويًّا نتيجة استغلال الطاقة القصوى للمحطة. وجار حاليًّا دراسة تعميق جزء إضافى من الرصيف بطول 350 مترًا بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 140 مليون جنيه.

4 – عقد مشاركة استثمارية بين كل من الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة درشال للصناعة إحدى شركات القطاع الخاص المصرية:

قامت الشركة الهندسية لصناعة السيارات بتوقيع عقد مشاركة واستثمار في مصنع لتجميع وتصنيع وإنتاج السيارات وقطع الغيار بين الشركة الهندسية وشركة درشال للصناعة على مساحة من الارض بمصنع الشركة الهندسية لصناعة السيارات وذلك لتصنيع سيارات من انتاج شركة دونج فينج الصينية من (طرازات السيارة الكهربائية M5EV- والفان V3 –X5SUV)، بالإضافة الى اى طرازات ومنتجات أخرى يتم الاتفاق عليها مع المورد وتحتاجها السوق.