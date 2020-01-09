تفاصيل الأسعار الجديدة لشاشات إل جي في 2020

تمتلك إل جي مصنعا فى مدينة العاشر من رمضان لإنتاج الشاشات والغسالات الأوتوماتيك

تنشر بوابة المال اليوم الخميس أسعار شاشات شركة إل جي الجديدة فى مصر مع إطلاق شركة إل جي الكورية للإلكترونيات خصومات عليها تصل نسبتها إلى 25 % بمناسبة بداية 2020 حتي نفاذ الكمية المعروضة.

وتستحوذ الشركة على حصة سوقية تتراوح بين 33 و 34% من مبيعات التليفزيونات الذكية smart tv فى مصر، مستحوذة بذلك على المركز الثاني بعد سامسونج الكورية .

وتعمل جميع شاشات إل جى بنظام تشغيل Web Os متاح على متجر إل جي ” lg store “، كما أن الموديلات الجديدة منها مزودة بخاصية التعرف على الصوت باللغة العربية وتكنولوجيا الذكاء الاصنطاعي.