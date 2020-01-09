تفاصيل الأسعار الجديدة لشاشات إل جي في 2020

تنشر بوابة المال اليوم الخميس أسعار شاشات شركة إل جي الجديدة فى مصر مع إطلاق شركة إل جي الكورية للإلكترونيات خصومات عليها تصل نسبتها إلى 25 % بمناسبة بداية 2020 حتي نفاذ الكمية المعروضة.
وتستحوذ الشركة على حصة سوقية تتراوح بين 33 و 34% من مبيعات التليفزيونات الذكية smart tv فى مصر، مستحوذة بذلك على المركز الثاني بعد سامسونج الكورية .
وتعمل جميع شاشات إل جى بنظام تشغيل Web Os متاح على متجر إل جي ” lg store “، كما أن الموديلات الجديدة منها مزودة بخاصية التعرف على الصوت باللغة العربية وتكنولوجيا الذكاء الاصنطاعي.
وتمتلك شركة إل جي مصنعا فى مدينة العاشر من رمضان لإنتاج الشاشات والغسالات الأوتوماتيك باستثمارات 270 مليون دولار.
مقاس الشاشة السعر قبل الخصم( بالألف جنيه) السعر بعد الخصم( بالألف جنيه ) 32 بوصة سمارت 32LM630BPVB 3799 3099 43 بوصة سمارت 43LKS730PVC 6199 4699 43 بوصة سمارت LM6300PVB 6299 4799 55 بوصة OLED 32.999 31.999 65 بوصةOLED 40.999 38.999 55 بوصة NANO CELL 16.999 13.499 65 بوصة NANO CELL 22.999 21.999 49 بوصة FOX TV 49uk6300pvB 7699 6399 49 بوصة FOX TV 49UM7310PVD 7399 6199 55 بوصة FOX TV 55UM7095PVC 8799 7199 55 بوصة FOX TV 55UM7450PVA 9399 7399 55 بوصة FOV TV 55UM7340PVA 9149 7399 65 بوصة FOXTV 65UM7450PVA 15.499 10.799 65 بوصة FOX TV 65UM7340PVA 14.999 10.799 43 بوصة ULTRA HD TV 6799 5799