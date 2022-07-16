تفاصيل الأسطول البحري العامل بنشاط النقل الساحلي بين الموانئ المصرية «فيدر»

بلغت عدد السفن العاملة في نشاط الفيدر ” الروافد ” وهو ما يعرف بالنقل الساحلي بين الموانئ المصرية إلى 9 سفن حتى الآن منها التابعة للقطاع الخاص، والآخر الذي يتبع القطاع الحكومي، وذلك في أحدث إحصائية رسمية صادرة عن النقل البحري في هذا النشاط “اطلعت عليها المال” .

وحسب الإحصائيات فإن تلك السفن تتمثل في السفينة PAN GG المتخصصة في نقل الحاويات، والتي بمنطقة البحر المتوسط، وقد تم بناؤها في عام 2002 (قبل 20 عامًا) وتبحر تحت علم مصر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 1155 حاوية مكافئة ويبلغ غاطسها قرابة 6.2 متر، كما يبلغ طولها الإجمالي 148.53 مترًا وعرضها 22.7 مترًا.

أما السفينة الثانية فتتمثل في السفينة EgyptEGY CROWN وقد تم بناؤها عام 2000 وتبحر أيضا تحت علم مصر، وهي سفينة حاويات، و تبلغ طاقتها الاستيعابية 1129 حاوية مكافئة ويبلغ غاطسها الحالية 8.4 متر، كما يبلغ طولها الإجمالي158.74 مترًا وعرضها 24 مترًا.

فيما تعمل السفينة الثالثة في هذا النشاط تحت مسمى EGY GLORY وهي سفينة حاويات تم بناؤها عام 1996 (منذ 26 عامًا) وتبحر تحت علم مصر.

وتبلغ طاقتها الاستيعابية 1694 حاوية مكافئة ويبلغ غاطسها 8.2 متر، فيما يبلغ طولها الإجمالي183.98 مترًا وعرضها 25.3 مترًا.

أما السفينة الرابعة فتعمل في نشاط الحاويات ايضا وتعرف بالسفينة EGY FUTURE وتعمل في معظم رحلاتها بين دمياط وبورسعيد وقد تم بناؤها عام 1998 (قبل 24 عامًا) وتبحر تحت علم مصر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 1129 حاوية مكافئة ويبلغ غاطسها 7.8 متر، كما يبلغ طولها الإجمالي158.7 مترًا وعرضها 24 مترًا.

بينما تعمل السفينة الخامسة تحت مسمى وادي الريان وهي سفينة حاويات أيضا تابعة للقطاع الحكومي، وقد تم بناؤها عام 2000 (منذ 22 عامًا) وتبحر تحت علم مصر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 3013 حاوية مكافئة ويبلغ غاطسها 8 أمتار، ويبلغ طولها الإجمالي 215 مترًا وعرضها 32.26 مترًا.

فيما تعمل السفينة السادسة تحت مسمى LOTUS وهي سفينة تعمل في نشاط البضائع العامة ” General Cargo ” وقد تم بناؤها عام 1999 (قبل 23 عامًا) وتبحر تحت علم مصر.

تبلغ طاقتها الاستيعابية 9389 طنًا من الوزن الساكن وتبلغ غاطسها 6 أمتار، كما يبلغ طولها الإجمالي 136.43 مترًا وعرضها 20.5 مترًا.

اما السفينة السابعة فهي السفينة الحرية 2 وتعمل في نشاط الدحرجة ” الرورو ” تحت علم مصر ، وتعمل بمنطقة البحر الأحمر والبحر المتوسط وقد تم بناؤها في عام 2007 (قبل 15 عامًا) وتبحر تحت علم مصر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6539 طنًا إجماليًا ويبلغ غاطسها 6 أمتار، ويبلغ طولها الإجمالي 139.5 مترًا وعرضها 23.63 مترًا.

فيما تعمل السفينة الثامنة في هذا النشاط تحت مسمى الحرية 1 والتي تعمل في نشاط الرورو أيضا ” الدحرجة ” وتعمل أيضا بالبحرين الاحمر والمتوسط، وقد تم بناؤها في عام 2005 (منذ 17 عامًا) وتبحر تحت علم مصر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6542 طنًا إجماليًا ويبلغ غاطسها 6.5 متر، كما يبلغ طولها الإجمالي 139.5 مترًا وعرضها 23.63 مترًا.

فيما تعمل السفينة التاسعة في هذا النشاط تحت مسمى BRIDGE وتعمل في نشاط متعدد الأغراض ” الحاويات والرورو ” وتعمل بمنطقة البحر الاحمر وتم بناؤها في عام 1989 (منذ 33 عامًا) وتبحر تحت علم مصر.

وتبلغ طاقتها الاستيعابية 7363 طنًا إجماليًا ويبلغ غاطسها الحالية 5.3 متر. يبلغ طولها الإجمالي 121.56 مترًا وعرضها 19.79 مترًا.

يعد نشاط النقل الساحلى أو النقل بسفن الفيدر، من أهم الأنشطة التى يمكن أن تستغلها مصر لزيادة دورها فى نشاط التجارة العالمية، ويعرَّف النقل الساحلى بأنه قيام السفن الأم فى الحاويات «mother ships»- والتى تصل حمولتها حاليًا لما بين 8 و 24 ألف حاوية- بإلقاء جزء كبير من حمولتها فى أحد الموانئ المحورية كشرق بورسعيد، لتأتى سفن أصغر تعرَف بسفن الفيدر بحمولات من 500– 3000 حاوية، لتوزيع ما ألقته السفن الأم فى الميناء المحورى على موانئ أخرى أقل كدمياط أو غرب بورسعيد أو الإسكندرية.