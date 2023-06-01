تفاصيل الأزمة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

يخضع الفنان طارق عبد العزيز اليوم لاجراء عملية جراحية اليوم بعمل قسطرة بالقلب بعد تعرضه لأزمة صحية صعبة اليومين الماضيين حسبما أعلن زملاؤه بالوسط الفني عبر حساباتهم الشخصية فى ” فيس بوك” .

حيث تعرض طارق عبد العزيز لأزمة صحية أدت لتواجده بالمستشفى منذ السبت الماضي ، وأعلن سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر السينمائي عن حالة طارق الصحية عبر حسابه ” فيس بوك” فكتب “اسمحولي اطمن كل شلة الحقوق وكل الأصدقاء والحبايب وكل جمهور طارق عبدالعزير أخويا وصديقي ، والله طارق كويس الحمد لله شويه تعب وتحاليل وأشعات بسيطة والحمد لله هو كويس وتمام والله”.

أضاف سيد فؤاد أن الحالة الصحية لطارق عبدالعزيز جيدة مشيرًا إلى أنه أجرى بعض التحاليل والأشعات للاطمئنان على حالته.