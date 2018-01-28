تفاصيل الأجــندة البرلمــــانية للإصلاح الاقتصادى

ياسمين فوازلأن أى خطوات على مسيرة الإصلاح الاقتصادى لابد وأن يتم إنضاجها عبر المطبخ البرلمانى، قامت «المال» باستطلاع أجندات اللجان الاقتصادية فى مجلس النواب، حول أهم التشريعات التى يستهدفون إنجازها خلال عام 2018.الإسكان«البناء الموحد» يتصدر الأولوياتأكد النائب معتز مح

ياسمين فواز

لأن أى خطوات على مسيرة الإصلاح الاقتصادى لابد وأن يتم إنضاجها عبر المطبخ البرلمانى، قامت «المال» باستطلاع أجندات اللجان الاقتصادية فى مجلس النواب، حول أهم التشريعات التى يستهدفون إنجازها خلال عام 2018.

الإسكان

«البناء الموحد» يتصدر الأولويات

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع قانون البناء الموحد، يأتى على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، وهو القانون الذى يهدف إلى القضاء على العشوائيات التى تسبب فيها القانون بشكله الحالى، والتصدى لفساد المحليات أو بمعنى أدق القضاء عليه، وذلك من خلال مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين، والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحديد مسئولية المؤمن المدنية.

وأضاف أن مشروع قانون «المزايدات والمناقصات »، من أهم قوانين اللجنة أيضا، موضحا أنه لا توجد دولة بالعالم تجبر المقاولين على العمل بسعر ثابت فى مشاريع تصل مدتها إلى سنة أو سنتين، من دون زيادة، وهو ما يدفع المقاول إلى إشهار إفلاسه، أو أن يغش فى مواد البناء، متسببا فى حدوث كوارث عقب البناء .

ولفت إلى مناقشة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى مشروع قانون نقابة المهندسين، والاستثمار العقارى.

الخطة والموازنة

الضرائب أولا.. ودمج الاقتصاد غير الرسمى

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التشريعات الخاصة بالضرائب، تمثل الاهتمام الأساسى للجنة، كاشفا عن انتظار تشريعين متعلقين بالضرائب على وشك إرسالهما من الحكومة إلى البرلمان، رافضا الإفصاح عن تفاصيلهما.

وأضاف – فى تصريحاته لـ «المال» – أن اللجنة تعد تشريعا بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لدمج الاقتصاد غير الرسمي خلال الدور الحالى، بخلاف الحسابات الختامية التى تناقشها اللجنة بصفة دائمة، والتى توضح مؤشرات الاقتصاد والخطى التى نسير عليها.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون المزايدات والمناقصات، منوها بحرصها على أن تضيف المزيد من أحكام الرقابة بالقانون الجديد للقضاء على أبواب الفساد.

وأوضح أن مشروع قانون « المزايدات والمناقصات » يستهدف تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى، على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

وتابع :« اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون «التخطيط الموحد» الذى تتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا، والذى يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، ليكون هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة: »مصر 2030«، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية لمناقشته داخلها خلال دور الانعقاد الحالى.

وكشفت النائبة ميرفت أليكسان، رئيسة اللجنة الفرعية لتعظيم إيرادات الضرائب، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إعدادها لمشروع قانون لتحويل كل المصالح التى تحقق إيرادات مثل مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس الوزراء، منفصلة عن وزراة المالية، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى النهوض بالمصالح السابقة ومنحها مزيد من القوة لتتمكن من حل مشكلات الممولين وسن التشريعات اللازمة لتحقيق حصيلة تتجاوز %100.

وأوضحت – فى تصريحاتها لـ «المال» – أنها سبق وأن طالبت رئيس الوزراء بتطبيق القرار الجمهورى الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، إلا أن القرار لم يفعل حتى الآن.

ونوهت بأن اللجنة تدرس حاليا جميع المشكلات التى تعانى منها المصالح السابقة، سواء من خلال زيارات ميدانية أو عقد حوار داخل المجلس قبل تقديمها لمشروع القانون، لافتة إلى أن حصيلة مصلحة الضرائب والإيرادات الناتجة عنها تمثل %70 من الإيرادات العامة للدولة، وطالبت بسرعة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وتشكيل لجنة للاطلاع على مشكلات المصلحة وقياداتها.

الاقتصادية

حماية المستهلك فى المقدمة ..وتعديلات «سوق المال»

قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة تضع كلا من مشروعى قانون«حماية المستهلك» و « سوق المال» على رأس أولوياتها، مضيفا أن الأول بصدد التصويت عليه نهائيا داخل اللجنة هذا الأسبوع لإدراجه ضمن جدول جلسات المجلس الأسبوع المقبل .

وكشف – فى تصريحاته لـ «المال» – عن أن المسودة النهائية لقانون حماية المستهلك تستهدف عقوبات مغلظة بالسجن والغرامة؛ للمتجاوزين أبرزها «بالنسبة للإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة، أقرت غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حال التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما تشمل المسودة مادة تنص على «المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول فى الأسواق، وألزم القانون الحائز لهذه السلع للاستعمال الشخصى، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه، كما تسرى العقوية ذاتها على تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفى حال تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على المحكوم عليه.

وأوضح أن تعديلات قانون »سوق المال« تستهدف مواكبة تطورات العصر الحالى، إضافة إلى القضاء على غسيل الأموال، وتشجيع أكبر عدد ممكن من الشركات للاستثمار فى البورصة، نافيا وجود مشروعات قوانين أخرى مرسلة من الحكومة إلى البرلمان تمت إحالتها إلى اللجنة حتى الآن.

النقل والمواصلات: زيارات ميدانية للوادى الجديد والموانىء بعد إصدار »الملاحة الداخلية»

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة تبدأ من الأسبوع الجارى، مناقشة مشروع قانون تنظيم الملاحة الداخلية، الذى يراعى المشكلات الناتجة عن قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، الذى مر عليه أكثر من 50 عامًا، مؤكدا حرص اللجنة على مناقشة القانون وسماع آراء المختصين فى هذا الشأن.

ونوه بأن اللجنة انتهت منذ بداية دور الانعقاد الجارى من إنجاز ثلاثة قوانين هى : تعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، وقانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق و بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية.

وشدد على أن من أولويات اللجنة عقب الانتهاء من قانون الملاحة الداخلية تفعيل دور الزيارات الميدانية إلى الوادى الجديد، باعتبارها محافظة واعدة واستدعاء الوزراء لتنميتها، إلى جانب زيارة خط القناة والموانىء فى الإسكندرية والبحر الأحمر.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حماية البيانات الشخصية.. و«الإعلام الإلكترونى»

أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروعى قانون حماية البيانات الشخصية، والإعلام الإلكترونى على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى.

وأوضح أن قانون حماية البيانات الشخصية، وافقت عليه اللجنة مبدئياً، وهو مقدم من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين، ويهدف إلى حفظ البيانات الشخصية بالهيئات والوزارات من التداول، دون تفويض، أو تصريح للحفاظ عليها.

وقال إن اللجنة من المقرر أن تناقش مشروع قانون الإعلام الإلكترونى، المقدم من النائب عاطف ناصر، ويسرى على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، عقب الانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية.

وأوضح أن مشروع قانون الإعلام الإلكترونى يتكون من 25 مادة، ويضع عدد من الضوابط الخاصة بمحتوى المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، وأشار إلى أن اللجنة من المقرر لها مناقشة مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات، والملكية الفكرية، والجريمة الإلكترونية، وميكنة الوزارات والهيئات، عقب القانونين سالفى الذكر، مؤكدا أنه حال انتهاء اللجنة من مناقشة 3 – 4 قانون من أصل 6 مشروعات بقانون، فإنه سيكون أمرا جيدا.

كما أكد أن مجلس الوزراء أوشك على إرسال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية فى غضون فترة قليلة إلى المجلس، متابعا: «حال وصول مشروع قانون الجريمة الإلكترونية المقدم من اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع إلينا، سنشرع فى مناقشته لحين وصول مشروع الحكومة.

السياحة

إقرار تعديلات الطيران المدنى

كشف النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى، أن اللجنة تضع تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1981، بشأن قانون الطيران المدنى على رأس أولوياتها، موضحاً أن التعديل يضاف بمقتضاه فقرة ثانية للمادة 17 من القانون، تنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها الملاحية والجوية، ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.

وأضاف أن تعديلات قانون الطيران من المقرر التصويت عليها فى جلسة عامة خلال الأسبوع الجارى، مضيفا أن اللجنة قدمت تقريرين بشأن قرارين جمهوريين وافق عليهما المجلس، أحدهما خاص بإجراءات التسجيل فى المعهد الدولى لتوحيد قواعد القانون الدولى الخاص، بالإضافة إلي قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 516 لسنة 2017، بالموافقة على إعلان مصر بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، والتي تهدف لحماية مصالح الدائنين، بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أسطولها بشروط ميسرة، من خلال تحديد امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدولى، ووضع شروط خاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للمموّل لاسترداد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات، فى حالة إعسار المدين أو إفلاسه، كما أقرت الاتفاقية إنشاء سجل دولى للمعدات المتحركة ومتطلباتها، ونظمت الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل.

وأشار إلى أن اللجنة تجرى حاليا دراسة لحصر و تعديل وتحديث جميع التشريعات المتعلقة بالسياحة، لتواكب تطورات العصر، نافيا إرسال الحكومة أى مشروعات قوانين خاصة بالقطاع منذ بداية دور الانعقاد الثالث، فى أكتوبر الماضى.

الصناعة

تعديل «الثروة المعدنية» و«الإعلان» و «المكون المحلى»

قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، إن أولويات اللجنة حاليا هى الانتهاء من مناقشة مقترح تقدم به بتعديل قانون الثروة المعدنية، لحظر تصدير الثروات الطبيعية، دون أن يكون لها قيمة مضافة، مضيفا أن المقترح يشترط موافقة عدة جهات، هى التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، وهيئة الثروة المعدنية، قبل البدء فى التصدير.

وأشار إلى أن تعديل القانون يهدف للحفاظ على ثروات مصر، وإنشاء صناعة تحويلية، ولفت إلى قيام اللجنة بمخاطبة المستشار عمر مروان، رئيس شئون الدولة للشئون القانونية والدستورية، لعمل استطلاع رأى لوزارتى الخارجية، والتجارة والصناعة، بمدى مخالفة المقترح لأى اتفاقيات دولية.

وأكد أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اللجنة سبق وانتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم الإعلان، ولكن سيتم تأجيله لحين إرسال الحكومة مشروعها.

وأضاف أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل بعض الجهات التابعة لوزارة الصناعة، موضحا أن هناك قرار صادر من رئيس الجمهورية، وأقره البرلمان، يعطى الأفضلية للمنتج المحلى حتى نسبة %15، إذا استوفى نسبة %40.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال والوزارات، طلبت مهلة لمدة أسبوع للرد على طلب البرلمان، لافتًا إلى اتخاذ اللجنة قرارًا بعقد اجتماعها شهريًا لتغطية ثغرات القانون، والتى من خلالها تتمكن الشركات من الشراء من الخارج.

وأكد أن اللجنة ستراجع جميع عقود الجهات الحكومية شهريًا، للتأكد من استعانتهم بالمنتج المحلى، متابعًا: ليس لدينا عملة صعبة للشراء من الخارج، كما يوجود منتج محلى يت تصديره للخارج.

وردا على تأخر مناقشة إستراتيجية صناعة السيارات، قال إن الحكومةهى المسئولة عن تأخيرها.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تدريب العمالة وإزالة عراقيل القروض

أكد الدكتور محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن اللجنة تضع نصب عينيها إعداد منظومة لتشجيع توفيق أوضاع القطاع غير الرسمى – يمثل 65% من السوق المصرية –، مضيفا أن اللجنة تهتم بتطوير العمالة المدربة التى تفتقدها السوق المصرية بسبب تدهور التعليم الفنى، وغيره من الأمور.

وأوضح أن اللجنة توصلت لبروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة، لعقد دورات تدربيبة من خلال مراكز الشباب، يقدمها أساتذه جامعة ومتخصصين، مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت المحافظات لحصر الحرف والصناعات التى تشتهر بها، وتحتاج إلى تطويرها وربطها مع الشركات والمصانع الكبرى.

ولفت إلى قيام اللجنة بعمل دراسة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، أوضحت أن مشروعات الشباب التى تقام من خلال القروض، غالبيتها مشروعات متناهية الصغر، متابعا أن اللجنة بصدد وضع بنود بشأن التشريعات والعراقيل التى تعوق المشروعات الصغيرة، خاصة أن الكثير من الشباب لا يتمكنون من الحصول على قروض بنكية، مما يدفعهم للعمل دون رخصة، أو بشكل غير قانونى.

وفيما يخص مشروعات القوانين، قال إن هناك مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب الورش العاملة بالقطاع.

الطاقة والبيئة

المحميات الطبيعية.. «قانون وحيد»

قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إن اللجنة تعكف خلال الدور الحالى على مناقشة مشروع قانون المحميات الطبيعية، لافتا إلى أن المشروع يتيح للشركات إعادة هيكلتها.

وأضاف فى تصريحاته لـ »المال»، أن القانون يلزم إعادة تأهيل المحميات، وإدراجها فى جداول محددة، والعمل على إدارتها بشكل اقتصادى يدر عائدا على الدولة، نافيا وجود أى تشريعات أخرى مقدمة من الحكومة، أو من المجلس.