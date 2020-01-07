تفاصيل اكتشاف عصابة لتصنيع الحشيش.. وترويج مدير شركة بترول لأقراص التامول (صور)

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات -اليوم الثلاثاء- عن تشكيل عصابي لإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش بمحافظة المنوفية، مكون من 4 أشخاص، بينهم مندوب مبيعات، وعثر معهم على أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع، كما ضبطت 85 ألف قرص ترامدول يروج لها مدير شركة لتجارة المواد البترولية في الإسكندرية.

وتنشر “المال” تفاصيل القبض على المتهمين في القضيتين بالمنوفية والإسكندرية.

مندوب مبيعات و3 عاطلين يصنعون الحشيش

الأولى أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، ضمت 4 أشخاص، بينهم مندوب مبيعات، 3 عاطلين، مقيمين بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وأضافت التحريات أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك لإنتاج كميات كبيرة منه، متخذين من مركز السادات مسرحًا لمزاولة أعمالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم.

أدوات التصنيع

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط: 138 طربة من الحشيش وزنت 15,600 كيلو جرام، 16,200 كيلو جرام من بودرة الحشيش، 2 كيلو جرام من الحشيش المبشور.

و1,700 كيلو جرام من قطع الحشيش المخدر، 1,700 كيلو جرام من عجينة الحشيش، 9,300 كيلو جرام من بودرة البانجو، 1110 أقراص مؤثرة، مكبس هيدروليكى بمشتملاته، 30 أكلاشيه وإسطمبات تستخدم فى ختم الحشيش المصنع.

و44 زجاجة من مستلزمات التصنيع، كمية من نبات المرمرية، أجهزة كهربائية، عبارة عن ماكينة تغليف، مفرمة كهربائية، فرن كهربائى، كمية من أكياس التغليف، 2 ميزان، 4 سيارات، 3 أوانى معدنية للعجن، منخل، مبلغ مالى، 10 هواتف محمولة.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم، واستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

واتخذ الإجراءات القانونية مع المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة لعرضهم على النيابة العامة.

مدير شركة لتجارة البترول يروج 85 ألف قرص تامول

وفي محافظة الإسكندرية، كشفت إدارة مكافحة المخدرات نشاط مدير شركة لتجارة المواد البترولية، في الترويج لأقراص التامول وضبط بحوزته 85 ألف قرص.

وأكدت التحريات أن المتهم مقيم بالحمام بمطروح، ويتاجر في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة، ويروجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، مكانًا لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه أثناء تواجده بطريق الإسكندرية / القاهرة، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته التامول، مبلغ مالي، هاتف محمول.

قيمة التامول 6 ملايين جنيه

واعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة النشاط، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بقيمة 6 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية معه.

في سياق آخر، ضبط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بمنطقة السحر والجمال، لحيازته كمية من الحشيش.

وأكدت التحريات أن المتهم يركز نشاطة بالمنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان، منطقة السحر والجمال، وهو عاطل، مقيم بالشرقية.