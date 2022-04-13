ثقافة وفنون

تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لمعرض فيصل العاشر للكتاب (صور)

يتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى 2022
سلوى عثمان 7:04 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22 7:04 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب والذى يتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى 2022 ، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

عبد الدايم : معرض فيصل للكتاب في دورته العاشرة تشهد تطويرا للفعاليات

 قالت عبد الدايم أن معرض فيصل للكتاب بات عيدا سنويا لأهالي محافظة الجيزة يجسد استمرار تنفيذ الخطوات الهادفة الى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية . 

 وتابعت أنه حرصا على تطوير الفعاليات تشهد دورته العاشرة ركنا خاصا بنظارات V R لعرض قصص الأطفال إضافة إلى جناح مبادرة ثقافتك كتابك والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيه ، ووجهت الدعوة لأبناء الجيزة لزيارة المعرض واستثمار فرصة المعرفة والاطلاع المتاحة من خلال المبادرات والورش المصاحبة .

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المالك : القاهرة ستبقى مركزا للتنوير إقليميا وعالميا

من جانبه قال مدير عام الإيسيسكو إن القاهرة ستبقى مركزا للتنوير اقليميا وعالميا ، وأشاد بالحضور الجماهيري للفعاليات التى شهدها خلال الأيام الماضية والتى تعبر عن الوعى بقيمة الإبداع فى المجتمع المصرى ويعكس الشغف بالثقافة والفنون . 

وضمن احتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى تفقدت وزيرة الثقافة معرضا للوثائق التاريخية النادرة التي تروي جانبا من سيرة المدينة العريقة أعدته الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى منها قرار إنشاء مدينة البعوث الإسلامية وقرار منح الدكتور طه حسين الدكتوراة الفخرية من جامعة غرناطة وغيرها . 

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كما شهدت عرضا للتنورة التراثية قامت بأدائه الطفلة تُقى من ذوي القدرات الخاصة بالمركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف الى جانب فقرة فنية لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم .

معرض الكتاب يستمر حتى ٢١ رمضان

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يستمر حتى 21 رمضان ويفتح أبوابه يوميا للجمهور في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل ويقام على مساحة 3000 متر مربع .  

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ويشارك به 33 ناشر منهم قطاعات وزارة الثقافة المختلفة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف ، سور الأزبكية (مكتبتين) ، و عدد من دور النشر الخاصة ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل . 

كما يصاحب المعرض نشاط ثقافي وفني متنوع يضم عروضا لفرق التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، النيل للإنشاد الديني ، الشرقية للفنون الشعبية ،والحرية للفنون الشعبية ، القومية للموسيقى والآلات الشعبية ، وغيرها . 

إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية و معرضا للفنون التشكيلية وبرنامجا خاصا بالطفل يشمل ورش فنية وتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس .

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بقلم سلوى عثمان

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