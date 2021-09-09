تفاصيل افتتاحات محافظ مطروح في سيوة (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة الأربعاء، عدد من المنشأت.

وقام المحافظ بافتتح مبنى نادى الواحة الرياضي بسيوة على مساحة ١٣٠م٢ مكون من دورين بهما مكتبه وقاعات وورش وصالة ألعاب بتكلفة مليون و٨٠٠ الف جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب والرياضة بسيوة.

حضر الافتتاح النائبة فتحية السنوسى عضو مجلس النواب وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة والعميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة ومشايخ سيوة.



كما عقد محافظ مطروح مؤتمرا مع مشايخ سيوة بحضور النائبة فتحية السنوسى عضو مجلس النواب العميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة مديري الاجهزة التنفيذية المعنية

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ومناقشة المطالب والاحتياجات لتوفير مزيد من الخدمات والارتقاء بها لأهالي الواحة.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للقيادة السياسية والجهات المعنية للبدء في وضع حلول جذرية لمشكلة منسوب الصرف الزراعى بسيوة والتى بدات بالفعل مع مسار جديد يبدا من الكيلو ٧ طريق سيوة مرسي مطروح وبطول ٣٥ كم خارج سيوة مما يعمل على تحسين الزراعات وتقليل الملوحة بالتربة بعد معاناة الواحة لاكثر من ٣٠ عاما



كذلك دراسة تطوير وتوسعة مبنى الادارة التعليمية بسيوة مع متابعة الابنية التعليمية مع صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم وتوصيل خدمات البنية التحتية ليليق بالخدمة التعليمية لاهالي سيوة، كذلك الإسراع في اعمال صيانة ثلاجة التمور بمصنع الصناعات الحرفية بسيوة لخدمة مزراعى الواحة

كما ناقش محافظ مطروح أعمال توسع مشروع اراضى الشباب بالتعاون مع منظمة الايفاد بمنطقة عين زهرة بقرية ابو شروف شرق سيوة لزيادة اعداد المستفيدين الى ٧٠ مستفيد ،مع استيعاب طاقة بئر المياه الى ٢٠٠ فدانا وتسلميها للشباب الجاد من خلال الضوابط والشروط بكل شفافية.



كما ناقش تشكيل لجنة مشتركة لوضع مطالب تطوير قطاع الزراعة بالواحة في حدود مبلغ مليون جنيه المخصصة من قبل لوضع دراسات لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوةمع بحث الاستفادة والاستغلال الاقتصادى الامثل للغابة الشجرية بسيوة الجاهوة للتنفيذ،وذلك بعد الانتهاء من محطة المعالجة لمياه الصرف الصحى بسيوة.



كما أشار محافظ مطروح الى حرص المحافظة على توفير مزيد من المنح الدراسية لابناء مطروح من خاال اللجنة المعنية بكل شفافية ، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات



ويشمل رفع كفاءة مبنى توثيق التراث باقامة قاعة لاطلاع الأطفال وقاعة الأنشطة وقاعة حاسب الي وقاعة ندوات وتدريب واجتماعات ومعرض للمشغولات البيئية مع رفع كفاءة قاعة الاستقبال وتحويلها لقاعة اطلاع للكبار وكذلك قاعة اجتماعات كبري مع مراعاة الطراز البيئي في جميع أعمال التطوير بما يتناسب مع الشكل العام للواحة وكمزار سياحى بجانب هدفه كمركز اشعاع ثقافي للاهالي الواحة.



واشاد محافظ مطروح بجهود تطوير مكتبة مصر العامة بسيوة ،موجها بأهمية الإسراع في انهاء الأعمال والإعداد لافتتاحها في السادس من اكتوبر القادم

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كما افتتح اللواءخالد شعيب محافظ مطروح مدرسة الشهيد محمد على موسي تعليم اساسى بسيوة على مساحه ٨٠٠٠ متر ،والمكونة من ١١ فصلا منها فصلين رياض اطفال و٦ فصول ابتدائي و٣ فصول اعدادى ومعامل وقاعات مجهزة على احدث مستوى لمواكبة تطور التقنيات التعليمية الحديثة وذلك بتكلفة ٩،٥ مليون جنيه.



كما كرم محافظ مطروح والد الشهيد محمد على موسي تقديرا وتخليدا لشهيد الشرطة الذى استشهد في عمل ارهابي على طريق الساحلى الشمالي مطروح الاسكندرية.

كما افتتح اللواء خالد شعيب خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة مدرسه السلام الاعداديه المشتركه على مساحه ٥٠٠٠ متر مربع، و

مكونة من ٦ فصول ومعامل وقاعات تعليمية وأنشطة ومكتبه بتكلفه٧ مليون جنيه.