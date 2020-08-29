تفاصيل استيراد «السلع التموينية» لأكبر مناقصة قمح من روسيا

بكمية 530 ألف طن تورد من 10 الى 31 أكتوبر المقبل على فترتين

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 530 ألف طن قمح روسي، وذلك من خلال المناقصة التي تم التعاقد عليها نهاية الأسبوع الماضي.

وتنفرد “المال” بنشر تفاصيل تلك المناقصة التي تعد أكبر كمية قمح تم التعاقد عليها وفقا لما ذكره مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية ل«المال».

وقال المصدر إن تلك الكمية منقسمة إلى فترتين توريد، الأولى من 10 إلى 20 أكتوبر المقبل بنحو 240 ألف طن ويتم استلامها على 4 شحنات.

وأضاف أن الفترة الثانية من 21 الي 31 اكتوبر المقبل بكمية 290 ألف طن، بواقع 5 شحنات.

وأكد المصدر أن المنشأ الروسي أصبح أفضل منافس لباقي المناشئ المعتمدة لدى السلع التموينية في توريد القمح لمصر، وذلك نتيجة العروض والأسعار التي تناسب احتياجات مصر من القمح.

وتعتمد الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 15 دولة لاستيراد الأقماح وهى أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان.

وتعد أكبر 4 دول يتم استيراد الأقماح منها خلال طرح المناقصات العالمية هى روسيا، ورومانيا، وأوكرانيا، وفرنسا.

وأشار المصدر إلى أن المناقصة التي تم طرحها يوم الاثنين الماضي وتم التعاقد من خلالها على الـ530 ألف طن قمح روسي، تقدمت لها عروض من أوكرانيا وكازاخستان وفرنسا.

كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات في الإسكندرية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلي 6 أشهر، ومعدل استهلاك مصر من الأقماح يقدر بـ10 ملايين طن سنويا.

ويتم استيراد ما بين 5 إلى 6 ملايين طن قمح من الخارج، بينما يتم تدبير الكميات الأخرى من المزارعين خلال موسم الحصاد.