تفاصيل استقبال رئيس هيئة الرعاية الصحية وفد اتحاد المستشفيات العربية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق لها، والذي يضم كلًا من الدكتور بسام القديسي، عضو المجلس التنفيذي ورئيس قطاع بناء وتصميم المنشآت الصحية بالاتحاد، والدكتور علي أبوقرين، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد، ورانيا صوما، منسقة المشاريع بالاتحاد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية للرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والتي شملت زيارة مستشفى النصر التخصصي للأطفال، إضافة إلى مركز صحة أسرة الحي الإماراتي، والاطلاع على تطورات الخدمات الطبية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية في مصر، تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل، واستحداث الهيئة العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا للممارسات الطبية العالمية، والتحول الرقمي للخدمات لتيسير الحصول عليها، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، فضلًا عن استحداث منظومة رضاء المنتفعين لضمان تلبية احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى نجاح المنشآت الصحية في الحصول على الاعتماد والتسجيل، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية.

«السبكي»: محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل شهدت تغييرا جذريا في الخدمات الطبية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، شهدت تغيرا جذريا في منظومة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، معربًا عن فخره بما أنجزته مصر في تطور منظومة الرعاية الصحية بها، والتي أنهت مشكلات عديدة استمرت لفترات كبيرة في المنظومة الصحية، وتوفير مستوى من جودة الخدمات تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن ذلك الإنجاز جاء نتيجة دعم القيادة السياسية، وتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالدولة من القطاع الحكومي والخاص والأهلي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن شراكاتنا مع إتحاد المستشفيات العربية تعزز من تبادل خبرات الرعاية الصحية بين مصر وكافة هيئات الصحة العربية المناظرة، وتابع: ملتزمون بتوجيهات القيادة السياسية لدعم أنشطة الرعاية الصحية، ونقل تجربة الإصلاح الصحي الشامل للأشقاء من الدول العربية، خاصة وأن مصر تخطو خطوات ثابتة وجادة بهذا القطاع، لافتًا إلى أن التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية يعكس ثقة المجتمع العربي المتزايدة بأن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح في منافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية، ومشيرًا إلى أهمية الوصول لآلية لتوثيق النجاحات في التجارب الصحية بالدول العربية لتعميم الاستفادة.

ومن جانبها، أشادت اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق لها، بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، والطفرة التي أحدثتها الهيئة بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومنها استراتيجيات إدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمي للخدمات، مشيرين إلى أن هذا التطور من أكبر الطفرات التي حدثت في أي دولة على مستوى العالم، وأن ذلك يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية، ومؤكدين المكانة العربية والدولية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأنها تمثل مستقبلًا واعدًا لإدارة المستشفيات باحترافية وجدارة إكلينيكية بمصر والمجتمع العربي ككل.

السعي لتنظيم مؤتمر المستشفيات العربية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية

وتابعت اليس يمين بويز، أننا نسعى لتنظيم مؤتمر المستشفيات العربية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ولافتة إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تعد نموذج للمستشفيات الخضراء، ومنصة لإطلاق ونشر مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء لكافة المستشفيات العربية، وأضاف عضو المجلس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية، أن ما شهدناه في محافظة بورسعيد نموذج نجاح متميز يعيد الثقة للمواطن العربي في أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.

وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إلى أهمية تعزيز قدرة الهيئة على التطوير من خلال التعاون مع المؤسسات العربية والدولية رفيعة المستوى، لاستكمال مسيرة تطورات الرعاية الصحية بمصر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على الارتقاء المستمر بقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية التعاون مع إتحاد المستشفيات العربية لتعزيز تطوير قطاع الخدمات العلاجية بالوطن العربي، كما أهدى التلواني درعًا تذكاريًا للرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، والتي رافقهم خلالها، وذلك تقديرًا لجهودهم وأدوارهم المتميزة في تطوير القطاع الصحي بالوطن العربي.