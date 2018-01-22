تفاصيل استقبال خطة النواب لوفد كوريا الجنوبية

ياسمين فواز:قالت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن لجنة الخطة استقبلت اليوم وفدا رفيع المستوى برئاسة النائب "باك جاى هيون" رئيس اللجنة الخاصة بالموازنة والحسابات التابعة للجمعية الوطنية لج

ياسمين فواز:

قالت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن لجنة الخطة استقبلت اليوم وفدا رفيع المستوى برئاسة النائب “باك جاى هيون” رئيس اللجنة الخاصة بالموازنة والحسابات التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية كوريا.

وأوضحت نبيل أنه كان في استقبال الوفد الذي يضم 3 برلمانيين وكبير باحثين من الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، والقائم بأعمال السفير الكوري في مصر،و النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، والنواب كريم سالم ومحمد فؤاد، والمهندسة سيلفيا نبيل أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللقاء تناول الحديث حول الموازنات، وموازنات البرامج والأداء، والحديث حول الشركات الكورية في مصر، والاستثمارات الكورية، وزيادة أوجة التعاون بين البلدين.

وأضافت أن الوفد الكوري طالب بعمل جمعية صداقة برلمانية مصرية كورية، وزيادة الاستثمارات الكورية في مصر، وأيضا طالب بمشاركة مصر في الألعاب الأولمبية الشتوية التي ينظمونها، كما طالب أحد النواب الموجودين في الوفد وهو من لجنة الدفاع بأن يكون هناك تعاون أكبر في مجال الانتاج الحربي بين البلدين.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن الوفد الكوري أوضح أن البرلمان الكوري به نسبة 17% سيدات، وأنهم يطمحون لزيادة هذه النسبة.

وأضافت سيلفيا نبيل أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين لجنتي الخطة والموازنة في البرلمان الكوري والمصري، والتعاون في موازنات البرامج والأداء، لافتة إلى ان الوفد الكوري عرض التجربة الكورية، وأن اللجنة أكدت لهم أن الشركات الكورية والاستثمارات الكورية محل اهتمام.