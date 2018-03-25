تفاصيل استعداد القابضة للمياه للانتخابات الرئاسية

بدور إبراهيمأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حالة الطوارئ القصوى بجميع الشركات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات أوالمحطات.وأكد المهندس، ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى

بدور إبراهيم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حالة الطوارئ القصوى بجميع الشركات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات أوالمحطات.

وأكد المهندس، ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وشدد، على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع اية مشكلات فى حينه.

وقال رسلان أنه أصدر تعليمات بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأوضح رسلان أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقى بلاغات الصرف الصحى بمحافظتى القاهرة والإسكندرية