تفاصيل استعادة الأثار والخارجية لقطع أثرية مهربة لأمريكا

عبد الجواد: القطع غير مسجلة وتم سرقتها من قبل عالم حفريات







سمر السيد ودعاء محمود







نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد 3 قطع أثرية كانت قد تم تهريبها إلي خارج البلاد، وقد تسلمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك، منذ يومين، تلك القطع تمهيداً لإعادتها إلي مصر.







وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، لـ”المال”، إن وزارة الخارجية هي القناة الرسمية التي تنطلق من خلالها وزارة الأثار لاسترداد اي قطع أثرية مهربة للخارج.







وأضاف عبد الجواد أن السلطات الأمريكية أبلغت وزارة الخارجية بعرض 3 قطع أثرية مصرية ضمن قائمة أحد صالات المزادات بمدينة منهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن وحدة مكافحة الإتجار في الآثار التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة نيويورك قامت بوقف بيعهم وضبطهم.







ولفت عبد الجواد إلي أن الوزارة تتواصل بشكل دائم مع مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وذلك من خلال مخاطبة الممثل الدبلوماسي المصري في دول العالم لإجراء التنسيق والمشاورات اللازمة مع حكومات الدول لوقف بيع وتداول الممتلكات الثقافية المصرية في إطار تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970.







وأشار عبد الجواد إلي أن الـ 3 قطع الأثرية المصرية غير مسجلة خاصة وأنه تم تهريبها خارج مصر بعد سرقتها من قبل عالم الحفريات في ذلك التوقيت من منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر خلال عام 1927، ثم قام ببيعها لاحدي المواطنين الأمريكان، موضحاً أن تلك القطع عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدان آدميتان .







من جانبه، أوضح السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دور وزارة الخارجية فى إعادة الآثار المسروقة لمصر يتمثل فى إخطار البعثات الدبلوماسية فى أى دولة حول وجود قطع أثرية تمت سرقتها .







وأضاف هريدي أن البعثة الدبلوماسية تتولى بعد ذلك إخطار السلطات المحلية التى تقوم بإجراء تحقيقات وفى حال تبين ذلك يتم تسليم القطع الأثرية للبعثة لإعادتها مرة أخرى لمصر.







الجدير بالذكر أن وزارة الدولة لشئون الأثار حصلت خلال عام 2014 على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن فرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أمريكا، خاصة وأن أمريكا من أكبر الأسواق التى تتاجر فى الأثار.









