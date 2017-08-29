تفاصيل استحواذ فالكون على شبكة تليفزيون العاصمة

محمد فتحى استحوذت شركة فالكون للخدمات الأمنية على شبكة تليفزيون العاصمة التى كانت مملوكة للنائب سعيد حساسين، لتصبح الذراع الإعلامية الثانية لها مع راديو "DRN" الذى أعلنت الشركة عن انطلاقها فى يوليو الماضى. وعلمت "المال" أن المفاوضات على شراء القناة من قِبل شركة فالكون بدأت منذ شهرين، و

محمد فتحى



استحوذت شركة فالكون للخدمات الأمنية على شبكة تليفزيون العاصمة التى كانت مملوكة للنائب سعيد حساسين، لتصبح الذراع الإعلامية الثانية لها مع راديو “DRN” الذى أعلنت الشركة عن انطلاقها فى يوليو الماضى.

وعلمت “المال” أن المفاوضات على شراء القناة من قِبل شركة فالكون بدأت منذ شهرين، وقادتها شركة “هوم ميديا” التى ستتولى إدارة القناة بالكامل بجانب راديو “DRN” ويتولى خالد حلمى رئيس مجلس إدارة وكالة “راديو وان” منصب المدير التنفيذى بها.

وتم توقيع العقود رسميًّا، يوم الأحد الماضى، والتى نصت على بيع أسهم الشبكة بالكامل، بينما تكتَّم الطرفان على قيمة الصفقة.

ووفقًا لمصادر من داخل القناة، سوف تقوم شركة “هوم ميديا” بعمل تطويرات جذرية باستديوهات القناة والتى تسلمتها بالكامل، أمس، سواء فيما يتعلق بالديكورات أو أدوات التصوير وغيرها.

وسوف تتحول قناة العاصمة الأولى إلى قناة منوعات ممزوجة بفقرات وبرامج إخبارية، بينما تتجه الإدارة الجديدة للقناة لتحويل قناة “العاصمة 2” إلى قناة رياضية على غرار “ON Sport” و”DMC سبورت”.

وتم الاتفاق على استمرار برنامج “انفراد” الذى يقدمه النائب سعيد حساسين على قناة العاصمة الأولى.