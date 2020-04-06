تفاصيل اختطاف صاحب شركة مقاولات بالقاهرة لطلب فدية 2 مليون جنيه

خطط مقاول مع شخصين آخرين، لواقعة اختطاف صاحب شركة مقاولات بمحافظة القاهرة أثناء توجهه لمكان عمله في حلوان، وذلك من أجل طلب فدية 2 مليون جنيه من نجله، وتوصلت أجهزة الأمن للجناة، وألقت القبض عليهم.

خطف بتهديد السلاح

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بواقعة الخطف من مالك شركة مقاولات -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

قال في البلاغ إنه أثناء سيره بالسيارة قيادته، متجهًا للشركة عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، فوجئ بثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى، باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم.

وأضاف أنهم اصطحبوه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية، بدائرة مركز الصف بالجيزة، واتصلوا بنجله، وطلبوا منه مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، كفديه لاطلاق سراحه.

وأوضح أن نجله تفاوض معهم واتفق على دفع مبلغ 250 ألف جنيه، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات/أطفيح)، وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.

وشكلت أجهزة وزارة الداخلية، فريق بحث جنائى، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كشفت عن مرتكبى واقعة الاختطاف.

3 أشخاص وراء الجريمة

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص، وهم: مقاول، نجل شقيقته “سائق” – مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وآخر مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها للواقعة تفصيليًا بالاشتراك مع المتهم الهارب.

واعترف الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة ابنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه.

اعترافات المتهمين

وأضاف في أقواله أنه فى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمان الثاني والثالث لارتكاب الواقعة.

وبارشاد المتهمان ضبط مبلغ 65 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين فى ارتكابها وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهم الثالث.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية، الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة. الجناة

باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته سيارة ملاكى “المستخدمة فى ارتكاب الواقعة”، مسدس صوت، 10 طلقات، مبلغ 135 ألف جنيه، 150 جرام لمخدر الهيروين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهمان المضبوطان، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.