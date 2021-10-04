بنـــوك

تفاصيل احتياطي النقد الأجنبي.. 168 مليون دولار تراجعا بأرصدة الذهب

بنهاية شهر سبتمبر الماضى
فاطمة إمام 7:30 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 7:30 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف البنك المركزي المصرى، عن تفاصيل مكونات الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر الماضى، وتراجعت أرصدة الذهب بنحو 168 مليون دولار؛ لتسجل 4.071 مليار دولار، مقارنة مع 4.239 مليار فى أغسطس السابق عليه.

وارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 351 ملايين دولار، لتصل إلى 33.944 مليار دولار، مقابل 33.593 مليار خلال نفس فترة المقارنة.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 153 مليون دولار ليصل إلى 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-9-2021 في مصر

كان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قد ارتفع ليسجل 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، بارتفاع قدره 63 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3-10-2021 في مصر

ويكشف المركزي عن الاحتياطي الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى، وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه الثاني عشر على التوالي، بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا، وهي مارس وأبريل ومايو 2020.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:08 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 5:49 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

سعر الدينار الكويتي يحافظ على استقراره بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 5:38 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

المركزي : ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.825 مليار دولار نهاية سبتمبر

فاطمة إمام 5:34 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:02 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات على تراجع مقابل الجنيه

فاطمة إمام 4:47 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21