تفاصيل احتفال هندي باليوجا فى مصر الخميس المقبل

سمر السيد: كشفت السفارة الهندية لدي القاهرة عن تفاصيل احتفال اليوم العالمي لليوجا فى الخميس المقبل 21 يونيو الجاري وأوضحت أنه سيقام بحديقة الحرية بالقرب من دار الأوبرا المصرية بالزمالك في الساعة الـ5 مساءاً علاوةً على تنظيم فاعليتين فى اثنتين من المدن المصرية الاولي فى مكتبة الاسكندرية يوم

سمر السيد:

كشفت السفارة الهندية لدي القاهرة عن تفاصيل احتفال اليوم العالمي لليوجا فى الخميس المقبل 21 يونيو الجاري

وأوضحت أنه سيقام بحديقة الحرية بالقرب من دار الأوبرا المصرية بالزمالك في الساعة الـ5 مساءاً علاوةً على تنظيم فاعليتين فى اثنتين من المدن المصرية الاولي فى مكتبة الاسكندرية يوم 22 يونيو والثانية فى نادي الموانئ بالإسماعيلية يوم 23 يونيو.

وقال القائم بأعمال سفير الهند لدي القاهرة، الدكتور فينود بهيد، في تصريحات صحفية، إن انعقاد ذلك الاحتفال يأتي للسنة الرابعة على التوالي

ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات حضور عدد من الشخصيات البارزة وممارسي ومحبي اليوجا من مختلف أنحاء مصر، وفق بهيد.

وأشار إلى أن تلك الرياضة تخلق نوعاً من الترابط والتناغم بين الجسد والروح بماينعكس إيجابياً على الفرد والمجتمع.

وتابع : نتوقع حضور محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد والفنانة دينا عبدالله فى احتفالية حديقة الحرية بالقاهرة كما سيحضر محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان ولاعب الإسكواش محمد الشوربجي الاحتفالية الثانية أما الاحتفالية الثالثة فستشهد حضور محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر وعدد من أعضاء البرلمان عن المحافظة .

يشار إلى أن الجمعية العامة للامم المتحدة قد وافقت بإجماع 177 دولة على قرار اعتبار يوم 21 يونيو يوماً عالمياً لليوجا وأشارت الجمعية فى قرارها أن اليوجا توفر أسلوباً متكاملاً للصحة والسعادة مؤكدةً على أهمية زيادة الوعي بممارستها حول العالم.

ويقوم مركز مولانا آزاد الثقافي التابع للسفارة الهندية بالقاهرة بتنظيم عدد من البرامج الترويجية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا ، وكان قد نظم المركز احتفالا بتلك المناسبة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لتلك الرياضة ومن المقرر الإعلان عن أفضل 3 صور بناءً على عدد تسجيلات الإعجاب التى حازت عليها تلك الأعمال فى الصفحة الرسمية للسفارة في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يوم 21 يونيو الجاري.

وقال القائم بأعمال سفير الهند لدي القاهرة ، إنه سبق تلك الفعاليات المرتقب تنظيمها انعقاد فعاليات أخري وعروض لممارسي اليوجا على ضفاف النيل وفى أماكن مختلفة من محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أرقام محددة حول أعداد ممارسي اليوجا فى مصر ، إلا أن المركز الثقافي الهندي لديه قوائم حول ممارسي ومدربي تلك الرياضة ، لافتاً إلى أن شعار هذا العام جاء تحت عنوان “اليوجا للجميع”

وقال الدكتور لياقت علي ، مدير المركز الثقافي الهندي لدي القاهرة ، فى فعاليات المؤتمر ، إن هناك مناقشات مع وزارة الشباب الرياضة لعقد مذكرة تفاهم ليتسع نطاق ممارسة تلك الرياضة فى جميع أنحاء الجمهورية ، كما أن هناك برتوكول شفهي مع نادي الشمس فى هذا الإطار ، علاوةً على مباحثات يتم إجرائها مع جامعة عين شمس وكلية التربية الرياضية بحلوان لعمل جلسات رياضة اليوجا هناك.

ولفت إلى أن معظم المشاركين فى الدورات التى يقدمها المركز الثقافي الهندي من الإناث ، مشيراً إلى أنه من المقرر فتح باب التسجيل في الدورات الجديدة منتصف شهر يوليو المقبل و تتضمن دورة مخصصة للسيدات فقط.