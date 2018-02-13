تفاصيل احتفال نجوم إف إم باليوم العالمي للراديو

محمد فتحىتحتفل إذاعة "نجوم إف إم"، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للراديو، والذي تحييه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في هذا اليوم من كل عام.وحرصت "نجوم إف إم" على إعداد فيديو خاص بهذه المناسبة، رصدت فيه مراحل تطور الإذاعة المصرية منذ انطلاقها، ومرت الإذاعة بعدة مراحل كان

محمد فتحى

تحتفل إذاعة “نجوم إف إم”، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للراديو، والذي تحييه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في هذا اليوم من كل عام.

وحرصت “نجوم إف إم” على إعداد فيديو خاص بهذه المناسبة، رصدت فيه مراحل تطور الإذاعة المصرية منذ انطلاقها، ومرت الإذاعة بعدة مراحل كان أبرزها الإذاعات الأهلية مرورا بتعاون الحكومة المصرية مع شركة ماركوني التلغرافية اللاسلكية، قبل أن يتم تمصير الإذاعة المصرية، حتى وصلنا لوقتنا الحالي وأصبحت “نجوم إف إم” أبرز الإذاعات الرائدة في الوطن العربي.

ويمكن لمستمعي ومشاهدي “نجوم إف إم” مشاهدة الفيديو عبر شاشة “نجوم إف إم تي في”، وأيضا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة.

