تفاصيل احتفال أكتوبر وتكريم المنتخب بحضور الرئيس

بدور إبراهيمشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثتين، افتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية الذي أقامتها القوات المسلحة، تزامنا مع الذكرى الـ 44 لانتصارات أكتوبر، وفق بيان. مركز المؤتمرات الذي أطلق عليه "المنارة "، أقيم على مساحة 75 ألف م2 ، ويضم صرح متعدد الأغراض على مساحة 10 آلاف م2

بدور إبراهيم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثتين، افتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية الذي أقامتها القوات المسلحة، تزامنا مع الذكرى الـ 44 لانتصارات أكتوبر، وفق بيان.

مركز المؤتمرات الذي أطلق عليه “المنارة “، أقيم على مساحة 75 ألف م2 ، ويضم صرح متعدد الأغراض على مساحة 10 آلاف م2 ويشمل 11 قاعة متعددة الاستخدامات، ومسرح رئيسي يسع 1670 مشاهد، بالإضافة إلى ساحة العرض المكشوف ومنشأت ادارية وخدمية ومناطق انتظار سيارات، وجراج سفلي يستوعب نحو 1000 سيارة ، فضلا عن المساحات الخضراء وأعمال التنسيق الحضاري، ومركز إعلامي ضخم، بحسب المصدر ذاته

وخلال جولته بالمركز، افتتح الرئيس، المعرض الفني لمنتجات وإبداعات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

كما تفقد الرئيس إحدى قاعات العرض الرئيسية بالمركز، والتي تضم معرضا لمشروعات التنمية الشاملة.

المعرض تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذه بالتعاون مع أكثر من 3 آلاف شركات مدنية توفر الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

“أكتوبر أنشودة النصر”

ومن داخل المسرح الكبير بمركز المؤتمرات شهد الرئيس وقائع الندوة التثقيفية السادسة والعشرون التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان “أكتوبر أنشودة النصر” والتي تضمنت العديد من الفقرات التي تستعرض للبطولات والتضحيات الممتدة لأبناء مصر في الدفاع عن الوطن جيلا بعد جيل .

حضر وقائع الندوة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من الشخصيات العامة رموز الفكر والثقافة والإعلام، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.

“مفاجأة”

بدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وأعقبها ظهور فريق المنتخب الوطني وجهازه الفني وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الذين حققوا إنجازا تاريخيا طال انتظاره بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا أمس عقب هزيمته لمنتخب الكونغو، في التصفيات الإفريقية.

واشتملت الندوة علي عرض فيلمين تسجيليين بعنوان “المنارة”، و”الشعب هو البطل”، وكلمة لأمين الجامعة العربية، والسيدة جيهان السادات، بخلاف تقديم نماذج من التضحيات الممتدة لأبناء القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

كما تكريم اسم الشهيد البطل أحمد صابر منسي بطل الصاعقة الذي استشهد خلال العمليات بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء.

واختتمت العروض بفقرة فنية غنائية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالتعاون مع وزارة الشباب ودار الأوبرا المصرية بمشاركة كورال من 100 طفل لتقديم عدد من الأغاني الوطنية اختتمت بأغنية وطنية جديدة بعنوان “علوا الأعلام”.