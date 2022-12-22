تفاصيل احتفالية محافظة بورسعيد بعيدها القومي

هنأ اللواء أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني أهالي بورسعيد وأجهزتها التنفيذية والشعبية، قائلا: “أنقل تهنئة وتحيات وزير الدفاع والإنتاج الحربي لأهالي بورسعيد بمناسبة ذكرى عيد النصر”، متنميا لمحافظة بورسعيد دوام التقدم والرخاء والتنمية،

وأكد اللواء أ.ح محمد ربيع، أن أهالي بورسعيد رمزا للتحدي والوحدة والصمود ، ودائما يتغلبون على الصعاب والأزمات التي تواجهها المحافظة، متطرقا للحديث عن الفارق الذي شهدته محافظة بورسعيد حاليا من تنمية في كل الاتجاهات، وذلك بعد ما شهدته من محاولات للتخريب والتدمير خلال الفترات الماضية عقب أحداث ثورة يناير، قائلا “إنني لمست التطور والتنمية منذ وصولي لمحافظة بورسعيد، والتي شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة منذ إعلانها قاطرة تنمية لمصر بأكملها، وذلك من خلال إقامة المشروعات العملاقة في مجال الصحة، والطرق والاسواق والتحول الرقمي.. إلخ، قائلا ” كل شىء يبتسم في محافظة بورسعيد “.

وفى بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد التهنئة لأهالي محافظة بورسعيد وقيادتها العسكرية والتنفيذية والشعبية، كما توجه بالتهنئة لأبطال بورسعيد وأسرهم ، وأعرب عن فخره بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا، وضحوا بكل ماهو غال وثمين من أجل الحفاظ على أراضى بورسعيد ، قائلا ” أنتم لكم الحق علينا لما بذلتوه من تضحيات غالية “.

وقال محافظ بورسعيد إن أجدادنا في بورسعيد حفروا تاريخ بورسعيد بدمائهم، وجعلوا اسم بورسعيد رمزا يخلد على مر العصور، وإن شعب مصر عظيم يظهر دائما في وقت الشدائد، واليوم هو تذكرة بهذا الانتصار العظيم، موجها التحية لكل بطل شارك في الحفاظ على اراضي بورسعيد.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جعل بورسعيد قاطرة التنمية ، ونموذجا يحتذى به في كافة المجالات، مشيرا أن اليوم نحتفل بالانتصار في الماضي والانتصار في الحاضر، فالدولة المصرية تبني وتعمر وتحارب معا ، لافتا إلى أن المصريين نسيج وطني واحد ولا يستطيع أحد ان يقهره، ولابد من وعي المواطن بجهود الدولة المصرية، ومواجهة أي تحديات تهدف للنيل من وحدة الوطن.

كما توجه بالشكر للقوات المسلحة المصرية، موجها التحية لقائد الجيش الثاني الميداني، على جهود القوات المسلحة في بورسعيد خلال الأحداث التي عانتها عقب ثورة يناير، قائلا لا ننسى جهود الجيش الثاني الميداني في حماية وتأمين محافظة بورسعيد خلال الفترات الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه، توجه عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة أعياد النصر، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في مواجهة التحديات والأزمات التي شهدتها محافظة بورسعيد، وجهودهم في دعم التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، كما توجه بالشكر لمحافظ بورسعيد على الجهود المتواصلة في إقامة المشروعات القومية العملاقة، فضلا عن استرجاع أصول محافظة بورسعيد التي تعبر عن هويتها و تراثها.

وخلال اللقاء، سرد البطل أحمد هلالي من أبطال المقاومه الشعبيه كيفية تصدي أبناء بورسعيد خلال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي عام 1956، و التضحيات التي بذلها أبناء بورسعيد لعودة أراضي بورسعيد وحمايتها من الاستعمار، وفي نهاية اللقاء، تم التقاط عدد من الصور التذكارية بين محافظ بورسعيد و القيادات العسكرية وأسر الفدائيين.



وتفقد محافظ بورسعيد واللواء أ. ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة و الديوان العام ، وذلك عقب اجتماع محافظ بورسعيد مع القيادات العسكرية والتنفيذية وأسر الفدائيين ، رافقهم المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ، و الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وذلك للتعرف على تجربة محافظة بورسعيد الرائدة في مجال التعامل مع الأزمات.

و استعرض محافظ بورسعيد، شرحا تفصيليا حول جهود تطوير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، والتي تم أنشاؤها تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون مع كافة الجهات لسرعة مواجهة الازمات والكوارث خلال مدة محددة، وتعتبر الشبكة الوطنية الموحدة ببورسعيد نموذج استرشادي لباقى محافظات الجمهورية.

وأشاد قائد الجيش الثاني الميداني بالتعامل السريع للشبكة الوطنية واستعدادها على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوى أو أزمات، بالإضافة للتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد، مشيدا ايضا بمهارات العاملين فى الشبكة وتعاونهم مع مختلف الأجهزة المختصة وتدريبهم على كيفية وسرعة مواجهة الأزمات والكوارث خلال مدة محددة ، كما أشاد بالتطور الإداري بالديوان العام والنقلة النوعية في تطوير المباني و استحداث الوسائل الإلكترونية ، وتدريب العاملين على أعلى مستوى لسرعة إنجاز المهام وتطوير العمل الإداري.