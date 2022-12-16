تفاصيل احتفالية «أوتريڤين» لإطلاق أول تجربة طبيعية في العالم لتنقية الهواء

احتفلت «أوتريڤين» بإطلاق أول تجربة طبيعية في العالم لتنقية الهواء في مصر، بهدف رفع الوعي بين الأجيال الناشئة بالآثار السلبية الصحية لتلوث الهواء.

ولهذا الغرض، أقيم هيكل هندسي كبير لفقاعة أوتريڤين الهوائية في المتحف القومي للحضارة المصرية.

تمثل فقاعة أوتريڤين الهوائية تجربة تعليمية فريدة من نوعها تعتمد على حلول التكنولوجيا الحيوية لتنقية الهواء، بالإضافة لاستعراض مجموعة من أبسط الطرق والإجراءات اليومية التي يمكن لأي شخص القيام بها، بهدف استنشاق هواء أنظف وأقل تلوثًا.

«بصري»: إقامة فقاعة أوتريڤين الهوائية في مصر

قال الدكتور نبيل بصري، مدير عام جي اس كيه كونسيومر هيلثكير إيجيبت بمنطقة شمال ووسط أفريقيا إن لدينا فرصة فريدة من نوعها تتيح لنا تخطي العوائق البيئية والاجتماعية التي تمنع المصريين من الاستمتاع بصحة أفضل كل يوم.

وأضاف أنه من خلال إقامة فقاعة أوتريڤين الهوائية في مصر، فإننا نستعرض قدرتنا على توفير حلول مناسبة للبيئة المحلية من أجل التعامل مع المشكلات والتحديات الصحية المعقدة.

الدكتور نبيل بصري

وأشار إلى أهمية أن تساعد فعاليات فقاعة أوتريڤين الهوائية على تفعيل حوار مجتمعي واسع في مصر حول أهمية حماية البيئة والصحة العامة من الآثار المدمرة لتلوث الهواء.

تم تطوير الفقاعة الهوائية بالتعاون مع ecoLogicStudio، وهي مؤسسة رائدة في تصميم الحلول الحيوية التطبيقية داخل الأماكن الحضرية، حيث تعتمد فقاعة أوتريڤين الهوائية على تكنولوجيا مبتكرة ومستمدة من الطبيعة يتم التعرف عليها واستعراضها لأول مرة في مصر.

قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي إن إطلاق فقاعة هوائية المذهلة مثال رائع على مدى أهمية بذل كل الجهود لتسريع الانتقال نحو صافي الانبعاثات الصفرية والمساعدة في حماية البيئة لضمان صحة الأجيال الحالية والمستقبلية. التصميم رائع والتكاليف ليست عالية.

وأعرب عن سعادته برؤية شركة جي اس كيه كونسيومر هيلثكير إيجيبت تطور مثل هذا النهج المبتكر لتثقيف ودعم الأطفال ، قادة الغد حول كيفية المشاركة في خلق عالم أكثر أمانًا وصحة. وهذا يعزز فقط الحاجة الملحة لتغير المناخ والتزامنا القوي تجاه شراكتنا الخضراء مع مصر وبقية العالم

وقال الدكتور ماركو بوليتو-الشريك المؤسس لمعامل ecoLogicStudio: إنه خلال الفترة من الخميس 15 ديسمبر حتى 19 ديسمبر، سيتمكن زوار المتحف القومي للحضارة المصرية من تجربة فقاعة أوتريڤين الهوائية المنقية للهواء، والتعرف على كيفية قيام الحلول القائمة على العلم بالتعامل مع أكبر التحديات البيئية التي تواجه البشرية.