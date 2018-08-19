تفاصيل اجتماع وزير قطاع الأعمال برئيس القابضة للنقل البحرى

المال -خاصاجتمع اللواء بحرى أ.ح / محمد يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى" يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018 مع هشام توفيق "وزير قطاع الأعمال العام" بمقر مركز إعداد القادة بحضور كل من "أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة" لمناقشة وعرض التحليل ا



المال -خاص

اجتمع اللواء بحرى أ.ح / محمد يوسف ” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى” يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018 مع هشام توفيق “وزير قطاع الأعمال العام” بمقر مركز إعداد القادة بحضور كل من “أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة” لمناقشة وعرض التحليل الرباعى لعناصر القوة والضعف والفرص والتحديات “swot analysis ” للشركات التابعة للشركة القابضة والتى تتبع للقانون 203 لسنة 1991 والقانون 159 لسنة 1981 والشركات المشتركة أهمها شركة الملاحة الوطنية والشركة المصريه للملاحه البحرية.

وبدأ اللواء بحرى أ.ح / محمد يوسف بتقديم شرح تفصيلى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والاهداف الاستيراتيجية لها من تقديم أنشطة خدمات بحرية وأنشطة نقل برى وصناعة سيارات والتجارة الخارجية، وأيضاً الشركات التابعة من خلال توضيح الآتى “النشاط الرئيسى / رأس المال المرخص / أهم الاعمال التى تعملها الشركة “.

وقام بتحليل البيئة الداخلية لكل شركة والوضع الداخلي لها، موضحاً ( نقاط القوة –نقاط الضعف ) وأيضاً تحليل البيئة الخارجية لكل شركة والوضع الخارجي لها موضحاً ( الفرص –التهديدات ) وذلك للوصول لنتائج واجراءات فعالة للوصول الى قدرات تنافسية مع الشركات المنافسة للوصول الى المعايير النموذجية مع تحديد استراتيجيات للتعامل وفقاً لتصنيف كل شركة.

وشرح بالتفصيل الوضع السابق والحالى لكل من شركتى الملاحة الوطنية والمصرية للملاحة ووضع مقترحات حلولا لمشاكلها.