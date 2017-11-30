تفاصيل اجتماع وزير النقل بأمين البحرية الدولية بلندن

محمود محسن

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية، مع كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن، بحضور ناصر كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، وإيرلندا الشمالية، واللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري.



وتناول اللقاء أهمية قناة السويس كشريان مائي هام للتجارة العالمية والتطور الكبير في منظومة الموانئ المصرية، وأهمية المنطقة الاقتصادية للقناة، والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.



وأعرب وزير النقل عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظومة الدولية الرفيعة، لافتاً إلى أن التعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية (IMO) سواء من الناحية الفنية والتكنولوجية، وكذلك التعاون في مجال التدريب يمثل نموذجاً إيجابياً واضحاً لمفهوم تعزيز السلامة البحرية.



وأضاف عرفات أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقرى لتنظيم صناعة النقل البحري عالمياً، مشيدًا بدورها في تحقق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.



وأشار عرفات إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة البحرية الدولية منذ نشأتها، مؤكدًا على أهمية النقل البحري والدور الحيوي لعنصري السلامة والبيئة في تطوير هذه الصناعة الهامة، ودورها الاقتصادي الكبير، لافتًا إلى ما أولته مصر من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي وسلامته وحماية شواطئ مصر ومنع التلوث البحري، والحرص على تحقيق المتطلبات التي تنص علي المعاهدات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى حرص مصر على تقديم الخدمات والتسهيلات التي ترفع من كفاءة الأسطول والعمل على زيادة حجمه.



ولفت عرفات إلى حرص الدولة على المشاركة بفعالية في كافة أنشطة المنظمة ولجانها الفرعية والأساسية، وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها، فمصر دولة بحرية من الطراز الأول حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى قارات العالم الثلاثة، ويوجد على أرضها قناة السويس التي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل التجارة العالمية بين الشرق والغرب ولديها سواحل طويلة ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط يبلغ طولها 3000 كم.

وأوضح عرفات أن مصر تمتلك عدد كبير من الموانئ يصل إلى 43 ميناء سواء تجاري أو تخصصي، ويقع النقل البحري على رأس أولوياتها، ويعتبر أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.